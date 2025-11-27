La France réclame à Israël un renforcement de la sécurité de son consulat à Jérusalem

La France a demandé au ministère israélien des Affaires étrangères de renforcer la sécurité de son consulat à Jérusalem après plusieurs manifestations hostiles, révèle N12. Le ministère israélien a confirmé avoir reçu cette requête et l'avoir transmise à la police.

Le consulat français à Jérusalem se trouve au cœur d'un différend politique entre Israël et la France, le ministre des Affaires étrangères Gideon Sa'ar ayant soutenu sa fermeture après la reconnaissance française d'un État palestinien.

"La France s'attend à ce que les autorités israéliennes respectent leurs obligations conformément à la Convention de Vienne et assurent la protection des équipes diplomatiques et consulaires ainsi que de leurs bâtiments", a précisé une source diplomatique française à N12. Cette demande fait suite à des manifestations organisées devant le consulat en septembre et octobre.

La semaine dernière, un nouvel incident s'est produit lorsque des députés se sont rendus sur place dans le cadre d'une visite de Jérusalem. Le député Ohad Tal (Sionisme religieux) s'en est pris à un représentant français qui se tenait devant le bâtiment. Tal l'a interpellé, lui demandant s'il travaillait là, l'a suivi alors qu'il tentait de s'éloigner et lui a lancé : "Pourquoi travaillez-vous ici si vous représentez les Palestiniens ? Ici, c'est Israël. Nous veillerons à ce que vous ne puissiez plus opérer d'ici pour représenter nos ennemis".

La source française a fermement réagi : "Toute attaque contre notre personnel au consulat est inacceptable. Depuis longtemps, des campagnes sont menées contre le consulat. Cela ne peut pas se produire. C'est clairement une action hostile contre un représentant français, nous sommes préoccupés".

Le bureau du député Tal a défendu son action, affirmant qu'il "accomplissait simplement son travail parlementaire à Jérusalem" et dénonçant des consulats qui "agissent en violation de la loi israélienne interdisant d'opérer à Jérusalem autrement qu'au service de l'État d'Israël".

Les relations franco-israéliennes connaissent une détérioration marquée ces derniers mois. Paris a critiqué la conduite d'Israël pendant la guerre à Gaza et a mené une vaste initiative de reconnaissance d'un État palestinien à l'ONU, rejointe par de nombreux pays. La situation a dégénéré en confrontation directe entre le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le président Macron, Netanyahou accusant dans une lettre le président français d'avoir "choisi de se ranger du côté d'une organisation terroriste islamique meurtrière".