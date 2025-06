Cinq pays occidentaux sanctionnent les ministres israéliens Ben Gvir et Smotrich

La Grande-Bretagne, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la Norvège ont annoncé mardi l'imposition de sanctions contre les ministres israéliens Itamar Ben Gvir et Betsalel Smotrich, accusés d'"incitation à la violence contre les Palestiniens en Cisjordanie ayant conduit à des violences et à leur expulsion de leurs foyers".

Gel d'avoirs et interdictions d'entrée

Ces sanctions prévoient le gel des avoirs des deux ministres et l'interdiction pour les institutions financières de coopérer avec eux, ainsi que des interdictions d'entrée sur leurs territoires. Les mesures sont similaires à celles imposées aux dirigeants russes liés à la guerre en Ukraine.

Selon le Times, Smotrich "a approuvé l'expansion des colonies en Cisjordanie et mené campagne contre l'aide humanitaire à Gaza", déclarant que "même un grain de blé" ne devrait pas entrer dans la zone de guerre. Le mois dernier, il a affirmé que "Gaza sera complètement détruite et les Palestiniens partiront en grand nombre vers des pays du tiers monde". Ben Gvir a été cité disant qu'"il faut encourager l'émigration volontaire des habitants de Gaza" et qu'"il n'est pas nécessaire de faire entrer de l'aide à Gaza, ils en ont assez".

Réactions indignées

"Mépris pour le Livre blanc, nous avons survécu à Pharaon, nous survivrons aussi à Keir Starmer", a réagi Ben Gvir promettant de continuer à agir "pour l'État d'Israël et le peuple d'Israël sans peur".

Smotrich a accusé la Grande-Bretagne d'avoir décidé d''imposer des sanctions "parce que j'empêche la création d'un État palestinien - mépris pour le Livre blanc".

Le ministre des Affaires étrangères Gideon Saar a qualifié cette décision de "scandale" et annoncé qu'une session gouvernementale spéciale se tiendrait la semaine prochaine pour décider d'une riposte.