La Knesset tiendra un débat sur les accords d'Oslo et l'accès au tombeau de Joseph

La Knesset s'apprête à tenir ce jeudi un débat inédit sur la mise en œuvre des accords d'Oslo concernant l'accessibilité pour les fidèles juifs au Tombeau de Joseph, alors qu'une nouvelle opération de grande envergure de Tsahal est en cours à Naplouse, en Judée-Samarie, lieu de sépulture du patriarche biblique.

La discussion sera menée par la sous-commission de la commission des Affaires étrangères et de la Défense, présidée par le député Zvi Sukkot du parti Sionisme religieux, du ministre des Finances Betsalel Smotrich. Selon les initiateurs de la discussion, il s'agit d'une question d'une importance évidente pour la sécurité.

"Le rétablissement de la présence juive sur la tombe de Joseph à Sichem (nom hébreu de Naplouse) est justifié et nécessaire historiquement, politiquement et en termes de sécurité", a déclaré Zvi Sukkot. "Ce jeudi, nous tiendrons une conférence au cours de laquelle nous présenterons au commandement central de Tsahal et aux responsables de la sécurité un avis important, et nous continuerons à travailler par différents canaux pour atteindre notre objectif et retrouver notre héritage ancestral".

Articles recommandés -

La réunion intervient à la suite d'allégations selon lesquelles les accords d'Oslo, dont le libellé prévoit un accès régulier des Juifs à la Tombe de Joseph, sont violés, puisque cet accès est actuellement fortement restreint. Des responsables de la sécurité devraient également participer à la session de la Knesset et répondre aux allégations selon lesquelles le libre accès au site est refusé.

Outre le député Sukkot, le chef du conseil régional de Samarie, Yossi Dagan, assistera également à la réunion et demandera le rétablissement d'une présence juive permanente sur le site. La campagne publique sur cette question est menée depuis plusieurs mois par David Ben Natan, un père endeuillé, Yossi Dagan et Tzvi Sukkot, avec le soutien de dirigeants du conseil régional, de rabbins et de personnalités publiques.