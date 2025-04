Netanyahou renonce à la nomination de Sharvit à la tête du Shin Bet

Le bureau du Premier ministre israélien a annoncé que Benjamin Netanyahou a rencontré hier soir le général Eli Sharvit concernant sa nomination à la direction du Shin Bet (Service de sécurité intérieure). Le Premier ministre a remercié le général Sharvit pour sa disponibilité à "répondre à l'appel du devoir", mais lui a fait savoir qu'après réflexion, il comptait examiner d'autres candidatures pour ce poste.

Dans un communiqué, le général Eli Sharvit a déclaré : "Le Premier ministre m'avait demandé d'assumer la fonction de directeur du Service et de continuer à servir l'État d'Israël en cette période difficile - ce que j'ai accepté. J'ai une pleine confiance dans la capacité du Service de sécurité général à relever les défis complexes auxquels il est confronté actuellement, et une humble conviction en mes capacités à le diriger dans cette mission." "Le service de l'État, sa sécurité et celle de ses citoyens resteront toujours ma priorité absolue", a-t-il ajouté.

Cette décision intervient dans un contexte de critiques internationales. "Bien qu'il ne fasse aucun doute qu'Israël reste le meilleur ami de l'Amérique, la nomination d'Eli Sharvit comme nouveau chef du Shin Bet est plus que problématique", avait déclaré le sénateur républicain Lindsay Graham, président de la commission budgétaire du Sénat américain. Selon lui, les déclarations passées de Sharvit contre le président Donald Trump "créeraient une pression inutile dans un moment critique". Netanyahou a affirmé lundi qu'il n'avait pas été informé de "tous les détails" concernant l'implication de Sharvit dans les manifestations contre la réforme judiciaire, ce qui aurait contribué au retrait de sa candidature face aux pressions de la droite israélienne.