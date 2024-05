La normalisation avec l'Arabie saoudite serait une "victoire sur l'empire du mal", affirme Isaac Herzog

Le président israélien Isaac Herzog s'est exprimé mardi lors d’une conférence sur l'économie et la société organisée par l'Institut israélien de la démocratie, évoquant notamment les récents développements au sujet d’un potentiel accord de normalisation avec l'Arabie saoudite. "Il y a deux jours, j'ai rencontré le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, et j'ai entendu de sa bouche ce qui a été officiellement annoncé hier, à savoir qu'il existe une option de normalisation avec l'Arabie saoudite", a-t-il dit. "Il s'agit d'une mesure qui pourrait entraîner un changement historique qui constituerait une victoire sur l'empire du mal".

Bandar Aljaloud/Saudi Royal Palace via AP, File

"J'espère vivement que cette possibilité est sérieusement envisagée, car l'empire du mal a cherché, le 7 octobre, à anéantir les chances de normalisation", a-t-il poursuivi. "Notre lutte, en fin de compte, n'est pas seulement une lutte contre le Hamas. Il s'agit d'une bataille plus large, stratégique, mondiale et historique, et nous devons tout faire pour nous intégrer dans la grande vision de la normalisation".

Il a ensuite abordé la menace de l’Iran, affirmant que le régime des mollahs et ses mandataires "tentent par tous les moyens de porter atteinte" aux liens qu’entretien Israël avec de nombreux pays "par le biais d'une campagne internationale agressive et cynique à notre encontre". Au sujet de la décision de la CPI de demander des mandats d’arrêt contre Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant, Herzog a jugé cette mesure "scandaleuse". "Une déclaration que le monde entier, en particulier le monde libre, doit rejeter et condamner sans équivoque", selon lui.

AP Photo/Peter Dejong

"Malgré les difficultés, nous ne sommes pas déconnectés du monde, et le monde n'est pas déconnecté de nous. Au contraire, le front mondial et régional est crucial pour nous et constitue un outil central pour la sécurité de l'État. Nous avons tous vu de nos propres yeux, face aux missiles et aux drones iraniens, comment une coalition régionale et mondiale a opéré avec nous", a conclu le président d’Israël.