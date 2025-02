"La proposition de Trump de permettre aux habitants de Gaza de partir est une excellente idée", selon Netanyahou

"Quel mal y a-t-il à autoriser les habitants de Gaza qui le souhaitent à partir ? Ils peuvent partir et revenir ensuite. C'est la première bonne idée que j'entends, c'est une excellente idée", a déclaré le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou lors d'une interview accordée mercredi soir à Fox News. "Pour reconstruire Gaza, il faut la débarrasser de ses habitants". Faisant référence à l'implication américaine dans les combats dans la bande de Gaza et à sa gestion, il a ajouté: "Trump n'avait pas l'intention d'envoyer des soldats américains à Gaza, c'est notre engagement".

Netanyahou a également évoqué la libération des otages et s'est engagé à œuvrer pour leur retour à tous. "Je ne peux pas dire ici comment nous allons ramener les otages, mais c'est quelque chose qui me préoccupe, ainsi que le président Trump, et nous avons l'intention de le faire. Jusqu'à présent, environ 70 % des otages ont été libérés vivants, et nous travaillons à leur retour à tous".

Jim WATSON / AFP

"Le président Trump est le meilleur ami qu’Israël ait jamais eu à la Maison Blanche", a-t-il aussi dit visant à demi mot Joe Biden. "Trump a reconnu Jérusalem comme capitale d’Israël et y a déplacé l’ambassade américaine. Il a reconnu la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan et s’est retiré de l’accord nucléaire avec l’Iran".

Netanyahou a ensuite poursuivi ses louanges à Donald Trump : "Il a initié les accords d'Abraham qui ont apporté la paix entre Israël et quatre pays arabes. Ces derniers jours, il a débloqué les munitions dont nous avons besoin pour gagner et a agi contre l'UNRWA et d'autres agences de l'ONU qui détestent l'Amérique et Israël".