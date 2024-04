La réponse israélienne pourrait se limiter aux installations iraniennes en Syrie (Wall Street Journal)

Israël coordonnerait sa réponse à l'attaque iranienne avec les pays arabes de la région, a rapporté mercredi le Wall Street Journal, riposte qui se limiterait aux installations iraniennes en Syrie, d'où les Gardiens de la révolution ont déjà évacué une partie de leurs troupes.

D'après le Wall Street Journal, les Gardiens de la révolution ont commencé à prendre des mesures d'urgence dans leurs installations à travers la Syrie, comme l'ont déclaré un conseiller du gouvernement syrien et un activiste de Deir ez-Zor. Des responsables arabes ont confirmé les informations diffusées par la chaîne Kan Bet, selon lesquelles Israël a assuré en coulisses à ses alliés régionaux que sa réponse ne mettrait pas en danger leur sécurité ni leurs régimes. Ils ont également validé le rapport du Wall Street Journal : "Il est probable qu'Israël prévienne ses alliés avant de riposter et limite ses frappes aux sites iraniens en Syrie".

Les ministres des Affaires étrangères britannique et allemande, en visite en Israël, n'ont pas bloqué une éventuelle riposte israélienne, mais ont exprimé leur souhait d'éviter une escalade. David Cameron a déclaré qu'"Israël a clairement décidé de répondre à l'attaque iranienne" et qu'il "espère qu'il agira de manière à minimiser l'escalade".

Le président iranien Ebrahim Raïssi a averti que "toute action israélienne contre l'Iran, même la plus simple, se heurterait à une réponse puissante et décisive". Évoquant l'attaque de samedi soir, il a affirmé lors d'un défilé militaire qu'il s'agissait d'"une attaque limitée qui a porté atteinte à la puissance de l'entité sioniste". La visite de Cameron et Baerbock vise notamment à persuader Israël de modérer sa réponse. Le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen a appelé les deux pays à saisir cette occasion pour qualifier les Gardiens de la révolution d'organisation terroriste et sanctionner le programme de missiles iranien.