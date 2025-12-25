La Russie servirait de médiateur entre Israël et la Syrie pour parvenir un accord de sécurité

La Russie œuvre en coulisses, avec l'aval américain, pour servir d'intermédiaire entre Israël et la Syrie dans des négociations visant à établir un accord de sécurité entre les deux pays, a rapporté Kan mercredi soir. Jusqu'à présent, c'est l'Azerbaïdjan qui avait mené les pourparlers et facilité les rencontres, incluant des visites de hauts responsables à Bakou.

Selon une source sécuritaire impliquée dans le dossier, Moscou et Damas renforcent leurs relations. Une preuve tangible est apparue le mois dernier lorsque la Russie a déployé des troupes et du matériel dans la région de Lattaquié, un dispositif qui avait été réduit après la chute du régime Assad et qui reprend désormais de l'ampleur en Syrie.

Les Russes souhaitent repositionner leurs forces militaires dans le sud de la Syrie, près de la frontière israélienne, comme c'était le cas avant l'effondrement du régime Assad. Israël préférerait autoriser cette présence russe plutôt que de voir la Turquie tenter de s'implanter dans le sud syrien.

Une source sécuritaire familière des détails des contacts entre Israël et la Syrie a déclaré à Kan que malgré la médiation russe, des écarts subsistent entre les parties. Néanmoins, des avancées notables ont été enregistrées au cours des dernières semaines.