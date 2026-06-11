Le gouvernement slovène dirigé par Janez Janša a annoncé l'abrogation des mesures restrictives adoptées par la précédente administration de Robert Golob à l'encontre d'Israël. Parmi les décisions annulées figurent notamment l'embargo sur les exportations, les importations et le transit d'armes et d'équipements militaires entre la Slovénie et l'État hébreu.

Les ministères slovènes des Affaires étrangères et de la Défense ont précisé, à l'issue d'une réunion du gouvernement, que les résolutions servant de base à l'adoption de ces sanctions avaient été révoquées. Les mesures avaient été mises en place par le précédent gouvernement en raison de ce qu'il considérait comme des violations du droit international, du droit humanitaire et des droits des Palestiniens à Gaza et en Judée-Samarie.

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Cette décision a été immédiatement saluée par le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, il a félicité Janez Janša pour sa décision "rapide et juste" de mettre fin à ce qu'il a qualifié de mesures "anti-israéliennes déformées". Sa'ar a également décrit le dirigeant slovène comme un "leader courageux" et un "véritable ami d'Israël".

"Nous accomplirons de grandes choses ensemble", a ajouté le chef de la diplomatie israélienne, voyant dans ce revirement un signe du renforcement des relations bilatérales entre Jérusalem et Ljubljana.

Cette décision marque un changement notable dans la politique slovène à l'égard d'Israël et pourrait ouvrir la voie à une reprise de la coopération dans plusieurs domaines, notamment sécuritaire et économique.