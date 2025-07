"La Syrie et Israël se hâtent vers un accord", selon l'envoyé spécial des États-Unis, Tom Barrack

Articles recommandés -

L'envoyé spécial des États-Unis pour la Syrie et le Liban, Tom Barrack, a fait des révélations importantes ce lundi concernant les pourparlers en cours entre la Syrie et Israël. "Le dialogue entre les deux pays a commencé, toutes les parties se hâtent de parvenir à un accord", a déclaré le diplomate américain, confirmant ainsi l'existence de négociations "significatives" entre les deux nations.

Une période critique pour la région

Barrack, qui cumule les fonctions d'ambassadeur américain en Turquie et d'envoyé spécial pour la Syrie et le Liban, a souligné l'importance du moment actuel pour le Liban et l'ensemble de la région. "Il s'agit d'une période critique pour le Liban et la région. Nous élaborons un plan pour l'avenir du pays et le président américain a confirmé son engagement à contribuer à la construction de la paix et de la prospérité au Liban", a-t-il déclaré.

Concernant le Hezbollah, l'envoyé américain a adopté une position nuancée : "Nous ne dictons pas quoi faire concernant le Hezbollah, mais les Libanais doivent mettre de côté leurs différends et saisir l'opportunité qui se présente maintenant à eux."

Les intentions d'Israël selon Washington

Selon Tom Barrack, "Israël veut la paix avec le Liban", et le problème principal résiderait dans "l'incapacité des Libanais à s'entendre entre eux". Il a également mis l'accent sur le rôle de l'administration Trump : "Le Liban a une opportunité grâce à Trump, et Israël ne veut ni guerre ni contrôle sur son territoire."

L'extension des accords d'Abraham en ligne de mire

L'administration américaine affiche clairement ses ambitions d'élargir les accords d'Abraham, qui avaient normalisé les relations entre Israël et quatre pays arabes lors du premier mandat de Trump. L'objectif est d'inclure le gouvernement d'Ahmed al-Sharaa, le dirigeant du nouveau régime syrien.

Cependant, Barrack a reconnu que le processus pourrait être long en raison d'une possible résistance interne en Syrie. "Ahmed al-Sharaa ne peut pas être perçu par son peuple comme quelqu'un à qui on impose ou qu'on force à rejoindre les accords d'Abraham", a-t-il expliqué. "Il doit donc agir lentement."

Le soutien américain à la Syrie post-Assad

Les efforts américains pour rallier le nouveau gouvernement syrien ne datent pas d'hier. La semaine dernière, le président Donald Trump a signé un décret présidentiel annulant le programme de sanctions contre la Syrie "afin de soutenir le chemin du pays vers la stabilité et la paix".

Le décret précise que les États-Unis s'engagent à soutenir une Syrie stable, unie et en paix avec elle-même et ses voisins, une nation qui n'offre pas de refuge sûr aux organisations terroristes et qui garantit la sécurité de ses minorités religieuses et ethniques.

La position israélienne sur la normalisation

Ces développements font écho aux déclarations récentes du ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, qui a exprimé l'ouverture d'Israël à un accord de normalisation avec la Syrie. "Nous nous réjouirions si la Syrie se joignait à la normalisation, aux côtés de l'Arabie saoudite", a-t-il déclaré. Toutefois, Sa'ar a posé une condition non négociable : "Dans le cadre de tout accord futur, le plateau du Golan restera sous contrôle israélien."

Un dialogue discret mais prometteur

Selon les informations rapportées par le New York Times la semaine dernière, la Syrie et Israël mènent des pourparlers "significatifs" sous médiation américaine. L'objectif principal de ces contacts serait de ramener le calme à la frontière entre les deux pays.

Cette initiative s'inscrit dans la stratégie plus large de l'administration Trump de reconfigurer les équilibres géopolitiques au Moyen-Orient, en capitalisant sur l'affaiblissement de l'Iran et la chute du régime de Bachar el-Assad pour créer de nouvelles alliances régionales.