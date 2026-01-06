La Syrie qualifie la reprise des pourparlers avec Israël à Paris de "signal positif"

Le gouvernement syrien a qualifié de "signal positif" la reprise de discussions avec Israël à Paris et coordonnées par les États-Unis, selon des informations rapportées lundi par la chaîne publique israélienne Kan. Ces échanges, présentés comme une nouvelle tentative de rapprochement entre les deux pays, suscitent un certain optimisme à Damas, sous réserve, selon des responsables syriens, que la partie israélienne s’engage "avec sérieux" dans le processus.

D’après Kan, la délégation syrienne espère que cette rencontre permettra d’enregistrer des avancées concrètes. Un responsable syrien a par ailleurs confié au quotidien israélien Haaretz que des consignes claires ont été données aux forces de sécurité à Damas et dans le sud du pays afin de maintenir la stabilité. L’ordre serait notamment de neutraliser tout élément susceptible d’entraîner la Syrie dans une confrontation avec Israël.

Dans ce contexte, la présence de troupes israéliennes dans le sud de la Syrie demeure un point sensible. Elles sont déployées dans le cadre d’une zone tampon élargie, destinée à prévenir des actions militaires contre Israël, en particulier sur le plateau du Golan et le long de la frontière entre les deux États.

Selon Kan, la délégation syrienne entend également aborder la question du soutien israélien au chef spirituel des Druzes de Syrie, le cheikh Hikmat al-Hajari, figure centrale des appels à la création d’un État druze indépendant de Damas. Ce sujet pourrait constituer l’un des principaux points de friction lors des discussions.

L’agence officielle syrienne SANA a indiqué que la délégation syrienne à Paris est conduite par le ministre des Affaires étrangères et des Expatriés, Asaad Hassan al-Shaibani, accompagné du chef des services de renseignement général, Hussein al-Salameh. Un responsable syrien cité par SANA a précisé que ces négociations visent avant tout à réaffirmer "l’attachement ferme de la Syrie à la restauration de ses droits nationaux non négociables".

Les discussions devraient se concentrer sur une éventuelle réactivation de l’accord de désengagement de 1974, avec pour objectif un retrait israélien vers les lignes en vigueur au 8 décembre 2024, dans le cadre d’un arrangement sécuritaire réciproque.