La Turquie confirme une coordination militaire avec Israël en Syrie

Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a reconnu mercredi l'existence d'une coordination opérationnelle entre la Turquie et Israël en Syrie, visant à prévenir d'éventuels incidents militaires non désirés. "Lorsque nous menons certaines opérations en Syrie, un mécanisme de déconfliction avec Israël, qui fait voler des avions dans cette région, est nécessaire, similaire aux mécanismes que nous avons avec les États-Unis et la Russie", a déclaré Fidan lors d'une interview accordée à CNN Turk.

Cette révélation intervient après une série de frappes aériennes israéliennes intensifiées en Syrie. Selon des responsables israéliens, ces opérations visaient à empêcher une potentielle prise de contrôle turque des zones ciblées. Un rapport de Reuters publié la semaine dernière indiquait que les forces turques avaient inspecté plusieurs bases aériennes en territoire syrien dans le cadre de plans préliminaires pour une éventuelle initiative de défense conjointe. Ces mêmes installations ont ensuite été visées par des frappes israéliennes.

Fidan a toutefois précisé que le dialogue reste strictement technique. "Il s'agit de contacts techniques pour éviter que les éléments de combat ne se méprennent les uns sur les autres", a-t-il souligné, ajoutant que les équipes des deux côtés communiquent "lorsque nécessaire". Le ministre a insisté sur le fait que cette coordination ne reflète aucune ouverture diplomatique plus large vers une normalisation avec Israël. "Ces discussions se limitent à la déconfliction en Syrie", a-t-il affirmé.

Cette révélation survient dans un contexte de tensions accrues, la Turquie ayant récemment intensifié ses critiques envers Israël, notamment concernant ses opérations contre le Hezbollah au Liban. Le président Erdogan avait qualifié Israël d'"État terroriste" le mois dernier, après des frappes surprises sur des cibles terroristes dans la bande de Gaza.