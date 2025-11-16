"La Turquie représente aujourd'hui la menace la plus grave pour Israël', affirme Amichai Chikli

Le ministre israélien des Affaires de la diaspora Amichai Shikli a vivement attaqué dimanche la Turquie, la désignant comme "la plus grave menace pour Israël aujourd'hui" et l'accusant de "construire la Syrie d'al-Joulani comme avant-poste destiné à attaquer l'État d'Israël".

Dans une interview accordée à la radio publique Kan Reshet Bet, le ministre a affirmé que le président turc Recep Tayyip Erdogan et le ministre des Affaires étrangères Hakan Fidan "mènent une politique étrangère très agressive et offensive. Ils établissent actuellement des bases dans le nord de la Syrie".

Chikli a désigné le président syrien Ahmed al-Sharaa par son nom de guerre et accusé les Turcs "d'armer l'armée d'al-Joulani, une armée du jihad. Ces soldats d'al-Joulani déclarent déjà qu'ils pointent leurs flèches vers Jérusalem". Selon lui, Israël doit "comprendre que le danger viendra du nord, la Turquie et la Syrie d'al-Joulani. C'est pourquoi nous devons tout faire diplomatiquement pour isoler la Turquie".

Le ministre a plaidé pour un renforcement des liens avec Chypre et la Grèce, citant les récents exercices navals conjoints. "Nous devons renforcer les coopérations économiques, cet axe des pays de la Méditerranée orientale, Grèce, Chypre, Israël, Italie", a-t-il souligné, appelant à convaincre Washington qu'un "dictateur affilié aux Frères musulmans, dont la moitié de l'opposition croupit en prison et qui propage une propagande antisémite virulente, n'est pas un allié et ne devrait pas être membre de l'OTAN".

Concernant la possible vente de F-35 à l'Arabie saoudite, Chikli s'est montré réservé : "Nous ne sommes pas enthousiastes à l'idée que d'autres pays de la région possèdent des F-35, mais si cela inclut une normalisation avec Israël, cela mérite discussion". Il a toutefois rejeté toute reconnaissance d'un État palestinien qui pourrait faire partie d'un accord de normalisation avec Riyad.