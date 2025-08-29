La Turquie rompt ses relations économiques avec Israël et ferme son espace aérien à ses avions

Articles recommandés -

La Turquie a annoncé ce vendredi la rupture totale de ses relations avec Israël, marquant une nouvelle escalade dans les tensions entre les deux pays. Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a déclaré que son gouvernement avait pris la décision de mettre fin à toute coopération économique et commerciale avec l’État hébreu.

"Nous avons décidé de rompre complètement nos relations économiques et commerciales avec Israël et avons fermé notre espace aérien à ses avions", a affirmé Fidan dans un communiqué officiel.

Cette décision radicale intervient sur fond de fortes tensions régionales, liées notamment à la guerre en cours dans la bande de Gaza. Ankara critique régulièrement les opérations militaires israéliennes et accuse Jérusalem de violations graves du droit humanitaire.

La fermeture de l’espace aérien turc devrait avoir des répercussions importantes sur les liaisons aériennes entre Israël, l’Europe et l’Asie, la Turquie constituant un carrefour stratégique pour de nombreuses compagnies. Si les avions israéliens ne peuvent pas survoler la Turquie, le trajet sera allongé d'au moins deux heures pour certaines destinations comme la Géorgie, l'Azerbaïdjan et d'autres pays de la région, ce qui augmentera le coût des vols des compagnies israéliennes.

Pour l’heure, Israël n’a pas encore réagi officiellement à cette annonce, mais des analystes estiment que cette décision pourrait entraîner de nouvelles tensions diplomatiques et fragiliser davantage les relations déjà complexes entre les deux pays.