La venue de travailleurs druzes de Syrie en Israël annulée un mois après avoir été décidée

Israël a confirmé mercredi que l'entrée dans le pays de travailleurs druzes en provenance de Syrie a été annulée, invoquant la difficulté de procéder à un contrôle de sécurité efficace. Jérusalem n’exclut cependant pas la possibilité que le projet soit relancé à l’avenir.

Le mois dernier, le ministre de la Défense Israël Katz confirmait la révélation d'i24NEWS et déclarait : "nous autoriserons bientôt les travailleurs druzes de Syrie à venir travailler dans les localités du plateau du Golan en Israël". Le communiqué du ministre précisait également que le gouvernement approuvait "un plan d'aide sans précédent pour la communauté druze et circassienne en Israël, dirigé par le Premier ministre Netanyahou et le ministre des Finances (Betsalel Smotrich)".

Jalaa MAREY / AFP

Selon le plan qui n’a finalement pas abouti, l’armée israélienne était censée être chargée de l’entrée et de la sortie des travailleurs druzes syriens du pays et de la sécurisation de la procédure. Cette situation s'est produite initialement dans le contexte de demandes répétées publiées précédemment sur i24NEWS par des Druzes souhaitant entrer en Israël, dans le cadre du regroupement familial et du désir de bénéficier de la protection israélienne.