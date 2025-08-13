La vice-ministre israélienne des Affaires étrangères en visite officielle au Soudan du Sud

Articles recommandés -

La vice-ministre israélienne des Affaires étrangères, Sharren Haskel, entame ce mercredi 13 août une visite officielle au Soudan du Sud, marquant la première présence gouvernementale israélienne de haut niveau dans ce jeune État d'Afrique de l'Est. Cette mission diplomatique intervient dans un contexte particulier, alors qu'Israël mène selon l'Associated Press des discussions avec Juba pour envisager le transfert de Palestiniens de Gaza vers ce pays ravagé par les conflits.

Au programme de cette visite éclair, des rencontres avec le président Salva Kiir Mayardit, le ministre des Affaires étrangères Ramadan Mohammed Abdallah Goc, ainsi que plusieurs hauts responsables gouvernementaux et parlementaires. Haskel doit également signer un mémorandum d'entente sur les consultations diplomatiques bilatérales et visiter un centre de traumatologie établi par Israël dans la capitale en 2022.

Les discussions porteront sur l'approfondissement de la coopération dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la technologie, de l'agriculture et de l'énergie. La question de l'aide humanitaire israélienne face aux défis posés par la guerre au Soudan voisin figure également à l'ordre du jour.

Selon six sources proches du dossier citées par l'Associated Press, ces échanges s'inscrivent dans un projet plus large du Premier ministre Benjamin Netanyahou visant à encourager ce qu'il qualifie de "migration volontaire" depuis Gaza, territoire dévasté par 22 mois d'offensive contre le Hamas.

"Pendant que la communauté internationale se concentre uniquement sur Gaza, le Soudan du Sud traverse une véritable crise humanitaire avec un risque de famine réel qui coûte la vie à de nombreux réfugiés de la guerre au Soudan", a déclaré Haskel dans un communiqué. Elle a recommandé aux "experts de la famine de la communauté internationale" de se rendre sur place pour constater "ce qui se passe quand il y a une vraie famine".

La responsable israélienne doit exprimer au président Kiir "la reconnaissance d'Israël pour le soutien constant du Soudan du Sud", notamment après l'attaque du Hamas du 7 octobre. Ce soutien diplomatique revêt une importance particulière pour Israël, isolé sur la scène internationale depuis le début de son offensive à Gaza.

Cette visite souligne l'intensification des relations entre les deux pays, alors que le Soudan du Sud fait face à une crise humanitaire majeure aggravée par les conflits régionaux et que Gaza demeure au cœur des préoccupations géopolitiques mondiales.