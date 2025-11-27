La visite du vice-ministre arménien des Affaires étrangères en Israël confrontée à des dossiers sensibles

Le vice-ministre arménien des Affaires étrangères, Vahan Kostanyan, est arrivé mardi à Jérusalem pour une série de rencontres visant à évaluer la possibilité d’un rapprochement diplomatique entre Israël et son pays. Si les deux États affichent la volonté d’ouvrir un nouveau chapitre, des tensions persistantes continuent de freiner ce dialogue naissant.

Au cœur des échanges figure le projet TRIPP, un corridor de transport régional initialement soutenu par l’Azerbaïdjan et désormais porté publiquement par le président Donald Trump et plusieurs responsables américains. Israël y voit une opportunité stratégique susceptible de renforcer sa coopération régionale, tout en explorant un rapprochement prudent avec Erevan, étroitement lié à l’Iran.

Mais trois dossiers sensibles compliquent les discussions. Le premier concerne une série d’attaques contre des institutions juives à Erevan. Tentatives d’incendie et graffitis antisémites ont été signalés ces dernières années, certains auteurs affirmant agir en réaction aux ventes d’armes israéliennes à l’Azerbaïdjan. Une étude de l’Anti-Defamation League (ADL - Ligue anti-diffamation) a également mis en lumière des attitudes antisémites répandues dans la population arménienne, même si la communauté juive locale insiste sur la liberté de culte et l’absence d’hostilité gouvernementale. À Jérusalem, ce décalage inquiète.

Le second point de friction se situe au cœur de la Vieille Ville de Jérusalem. L’annulation d’un projet immobilier controversé dans le quartier arménien, lié à la location d’un terrain par le Patriarcat à un promoteur israélien, a déclenché une vive polémique. Accusations d’"épuration ethnique", protestations internationales et comparaisons avec la guerre à Gaza ont tendu l’atmosphère. Israël rejette fermement ces parallèles, assurant qu’il s’agit d’un litige civil et non d’une politique étatique.

Troisième obstacle : la relation stratégique entre l’Arménie et l’Iran. Isolée géographiquement, Erevan dépend largement de Téhéran pour son approvisionnement énergétique. Les deux pays entretiennent un commerce qui atteint environ 700 millions de dollars par an et cherchent à tripler ce volume. Des documents occidentaux évoquent toutefois l’utilisation potentielle de l’Arménie par l’Iran pour contourner les sanctions, ainsi que des rumeurs, démenties par Erevan, sur un contrat d’armement impliquant des drones iraniens.

À cela s’ajoute l’activisme du lobby arménien aux États-Unis, qui critique l’alliance sécuritaire israélo-azerbaïdjanaise et appelle à conditionner l’aide américaine à Israël.

Dans ce contexte complexe, la visite de Kostanyan apparaît comme un test. Israël souhaite avancer, mais sait qu’un rapprochement durable dépendra de la capacité des deux parties à apaiser ces tensions et à instaurer un dialogue pérenne.