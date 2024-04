Le C-Dome, nouveau système de défense de la marine israélienne, intercepte un drone à Eilat

Le système de défense C-Dome a connu son baptême du feu dans la nuit de lundi, en interceptant un drone qui avait pénétré dans l'espace aérien israélien depuis l'est, près de la ville d'Eilat, dans le sud d'Israël. Le C-Dome, version navale du célèbre système de défense antimissile Dôme de fer, est installé sur les corvettes de classe Sa'ar 6 de la marine israélienne et vient compléter le système de défense Barak, conçu pour abattre des menaces plus importantes et plus éloignées.

https://twitter.com/i/web/status/1777557466558955620 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

En mai dernier, environ cinq mois avant le début de la guerre, le ministère de la Défense, l'armée israélienne, Rafael Advanced Defense Systems et Israel Aerospace Industries avaient mené avec succès des essais du système C-Dome. Lors de ces essais, les troupes de l'escadron de missiles Shayetet 3 avaient lancé des intercepteurs contre des menaces existantes et futures simulées, telles que des roquettes, des missiles de croisière et des drones, auxquelles les navires de classe Sa'ar 6 pourraient être confrontés en situation de conflit.

"Le succès de l'essai marque une autre étape importante dans le développement du système contre les menaces existantes et futures dans les différents théâtres d'opération de l'armée israélienne", avait alors déclaré l'armée.

https://twitter.com/i/web/status/1777446704704344207 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Lundi soir, peu avant minuit, une alarme a retenti dans la ville d'Eilat et ses environs en raison de l'infiltration d'un drone en provenance de l'est. Peu après, l'armée israélienne a annoncé que les forces navales avaient identifié la cible suspecte qui avait franchi la frontière israélienne et l'avaient interceptée avec succès en utilisant le système C-Dome. L'intercepteur a été lancé depuis la nouvelle corvette Sa'ar 6 et, selon le communiqué de l'armée, la cible était suivie par les forces israéliennes. Aucune victime ni dégât n'ont été signalés.

Plus tôt ce mois-ci, l'armée israélienne avait rapporté qu'un drone, lancé par des milices pro-iraniennes depuis la Jordanie, avait frappé une base navale à Eilat, causant des dégâts mineurs à un bâtiment sans faire de blessés. La Résistance islamique en Irak, composée de milices pro-iraniennes opérant en Irak et en Syrie, avait revendiqué l'attaque d'une "cible vitale" en territoire israélien.