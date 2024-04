Le cabinet de guerre divisé sur le timing et les modalités d'une riposte contre l'Iran

Le cabinet de guerre israélien s'est réuni dimanche après-midi pendant plus de trois heures pour discuter de la réponse à apporter à la salve massive de missiles et de drones tirés par l'Iran samedi soir. Bien qu'aucune décision n'ait été prise, des responsables israéliens cités par Reuters ont déclaré que le cabinet de guerre était favorable à des représailles contre l'Iran, mais divisé sur le moment et l'ampleur d'une telle réponse.

Selon plusieurs rapports des médias hébreux, les ministres Benny Gantz et Gadi Eisenkot ont proposé de frapper l'Iran pendant que l'attaque iranienne était encore en cours, une suggestion fermement opposée par le Premier ministre Benjamin Netanyahou, le ministre de la Défense Yoav Gallant et le chef d'état-major Herzi Halevi. D'autres sources ont expliqué que l'annulation de la réaction israélienne faisait suite à la conversation entre le président américain Joe Biden et le Premier ministre Benjamin Netanyahu. D'autres ont affirmé que la raison de l'annulation était le fait que les dommages causés par l'attaque iranienne n'étaient pas significatifs.

Le ministère des Affaires étrangères israélien a déclaré dans un communiqué : "Tout comme n'importe quel autre pays, Israël a le droit de se défendre face à l'attaque massive de l'Iran. Israël s'est défendu avec succès contre l'agression de l'Iran et continuera à le faire à l'avenir." Le ministère a ajouté que "l'Iran doit payer un prix pour son agression", notamment par la reconnaissance immédiate des Gardiens de la révolution islamique comme organisation terroriste et de nouvelles sanctions contre le programme de missiles balistiques de Téhéran.

Le ministre des Affaires étrangères, Israel Katz, a également souligné lors d'entretiens avec ses homologues britannique et français : "Je leur ai dit - c'est le moment d'affaiblir le régime iranien, d'inscrire les Gardiens de la révolution comme organisation terroriste et d'imposer des sanctions paralysantes au projet de missiles iranien. L'Iran doit payer un prix."

Bien que les États-Unis aient publiquement indiqué qu'ils ne participeraient pas à une éventuelle réponse israélienne, Channel 12 affirme que Washington n'a pas cherché à opposer son veto, mais a demandé à être informé et coordonné à l'avance.