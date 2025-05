Le chancelier allemand défend le droit de Netanyahou à visiter l'Allemagne malgré le mandat de la CPI

Le chancelier allemand Friedrich Merz a exprimé sa détermination à permettre au Premier ministre Benjamin Netanyahou de se rendre en Allemagne, malgré le mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale (CPI) à son encontre. S'exprimant mercredi à Berlin après une rencontre avec le Secrétaire général des Nations Unies António Guterres, Merz a déclaré : "Fondamentalement, un Premier ministre israélien doit pouvoir voyager en Allemagne."

Bien qu'aucune visite ne soit actuellement prévue, le chancelier a souligné l'importance de ce principe : "Il est un Premier ministre démocratiquement élu de la seule démocratie dans toute la région. Ce Premier ministre doit fondamentalement pouvoir voyager en Allemagne. Comment nous rendrons cela possible, si cela venait à être planifié, nous vous en informerons en temps voulu." La CPI a émis en novembre dernier un mandat d'arrêt contre Netanyahou et l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant, les accusant de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité dans le cadre de la guerre à Gaza.

En tant que pays signataire du Statut de Rome qui a établi la CPI, l'Allemagne est théoriquement tenue d'exécuter ce mandat d'arrêt. Cependant, plusieurs pays européens ont adopté des interprétations divergentes quant à la manière de gérer cette situation. Merz a récemment révélé avoir invité Netanyahou, ajoutant que des dispositions seraient prises pour éviter son arrestation. Cette position rejoint celle d'autres pays européens : la France a affirmé que Netanyahou bénéficie d'une immunité puisqu'Israël n'a pas ratifié les statuts de la cour, tandis que l'Italie a soutenu qu'arrêter le Premier ministre israélien ne serait pas envisageable tant qu'il reste en fonction.

Aux Pays-Bas, le Premier ministre Dick Schoof a également suggéré des solutions permettant une visite de Netanyahou sans arrestation, malgré le mandat de la CPI. La Hongrie, quant à elle, a condamné le mandat d'arrêt et annoncé son retrait complet de la Cour pénale internationale.