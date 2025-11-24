Le chancelier allemand Friedrich Merz attendu en Israël le mois prochain

Le chancelier allemand Friedrich Merz effectuera le mois prochain une visite officielle en Israël, sa première depuis son arrivée au pouvoir. Il s’agira également de la première visite d’un dirigeant européen dans le pays depuis plusieurs mois, alors que les échanges diplomatiques avaient marqué le pas durant la guerre à Gaza.

L’annonce intervient quelques jours après la décision de Berlin de lever l’embargo partiel sur les livraisons d’armes à Israël, mesure instaurée au plus fort du conflit. L’Allemagne a justifié ce changement par l’entrée en vigueur du cessez-le-feu à Gaza, affirmant que les conditions opérationnelles avaient évolué.

Selon des responsables israéliens, la décision a été finalisée à l’issue de discussions récentes entre le Premier ministre Benjamin Netanyahou et Friedrich Merz. Des échanges parallèles ont également eu lieu entre le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, et son homologue allemand, Johann Wadephul, en visite à Jérusalem il y a peu.

L’agenda précis du chancelier n’a pas encore été communiqué. Toutefois, sa venue est perçue comme un signal diplomatique important, dans un contexte où Israël cherche à consolider ses relations avec les capitales européennes après plusieurs mois de tensions et de critiques internationales.

La visite devrait mettre en avant la coopération stratégique entre les deux pays, notamment en matière de sécurité, alors que Berlin demeure l’un des alliés les plus constants d’Israël sur la scène européenne.