Le chef d'état-major de Tsahal condamne les propos de Yaïr Golan sur les opérations à Gaza

Le chef d'état-major de l'armée israélienne, le général Eyal Zamir, a vivement condamné mardi les déclarations de Yaïr Golan, président du parti des Démocrates, qui avait affirmé qu'"un État sain d'esprit ne tue pas des bébés comme passe-temps". "Je condamne fermement toute déclaration qui jette le doute sur l'éthique des opérations de Tsahal et la moralité de ses soldats", a réagi le général Zamir. "Tsahal et ses combattants agissent face à nos ennemis en respectant les valeurs de l'armée, la loi et le droit international, tout en protégeant sans compromis la sécurité de l'État d'Israël et de ses citoyens."

Le ministre de la Justice, Yariv Levin, est allé plus loin en réclamant que Golan soit privé de son grade militaire d'ancien général : "C'est l'heure de vérité pour les chefs de l'armée. Quiconque porte de telles accusations contre les soldats de Tsahal ne peut plus porter le grade de général." Dans son intervention controversée sur Radio Kan, Golan avait déclaré : "Israël est en train de devenir un État paria, comme l'Afrique du Sud d'autrefois, s'il ne revient pas à se comporter comme un État raisonnable. Un État raisonnable ne combat pas les civils et ne vise pas l'expulsion de populations."

Face au tollé, Golan a tenté de clarifier ses propos sans se rétracter : "Cette guerre est la réalisation des fantasmes de Ben Gvir et Smotrich. Les combattants de Tsahal sont des héros, les ministres sont corrompus. Tsahal est éthique, le peuple est droit, et le gouvernement est tordu." La controverse a provoqué des réactions jusqu'au sommet de l'État. Le Premier ministre Netanyahou a dénoncé "une incitation sauvage contre nos héroïques soldats et contre l'État", tandis que le président Herzog a qualifié ces accusations de "diffamation grave et mensongère".

Même l'opposition a pris ses distances. Le chef de l'opposition Yaïr Lapid a déclaré que "l'affirmation selon laquelle les soldats tuent des bébés comme passe-temps est fausse et fait le jeu de nos ennemis". Suite à cette polémique, le Congrès sioniste mondial a annulé l'intervention de Golan prévue aujourd'hui à Jérusalem.