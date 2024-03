Le chef du Pentagone, Lloyd Austin, recevra Yoav Gallant à Washington la semaine prochaine

Le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, accueillera la semaine prochaine le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, pour une réunion bilatérale au ministère américain de la Défense, a déclaré un responsable américain de la Défense.

Cette réunion fait suite à l'invitation récente de M. Austin adressée à M. Gallant et est distincte de l'annonce faite lundi, après un appel entre le président américain Joe Biden et le premier ministre Benjamin Netanyahou, d'envoyer une équipe de hauts responsables à Washington pour discuter de l'évolution de la guerre à Gaza. Le secrétaire d'État Antony Blinken a lui annoncé un voyage au Moyen-Orient cette semaine, au cours duquel il rencontrera des hauts responsables égyptiens et saoudiens afin de "discuter de la bonne architecture pour une paix durable". Il effectuera également une brève visite en Israël ce vendredi.

Toutes ces rencontres s'organisent sur fond d'incursion israélienne prévue à Rafah, et qualifiée par Joe Biden de "grande erreur". M. Netanyahou a déclaré mardi aux députés qu'il avait fait savoir "très clairement" au président américain sa détermination "à achever l'élimination des bataillons du Hamas à Rafah, et qu'il n'y a pas d'autre moyen d'y parvenir que d'aller sur le terrain".