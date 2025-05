Eurovision 2025 : Les autorités israéliennes mettent en garde contre "des risques d'attentats"

Le Conseil de sécurité nationale israélien a émis jeudi une alerte à l'intention des voyageurs se rendant au concours de l'Eurovision en Suisse, dont la finale se tiendra le 17 mai à Bâle. L'organisme souligne que "ce type d'événements internationaux constitue une cible privilégiée pour diverses menaces et attaques terroristes, en raison de l'importante couverture médiatique qu'entraînerait un attentat ou des manifestations violentes." Dans son communiqué, le Conseil précise que "ces dernières années, et plus particulièrement depuis l'opération 'Glaives de fer', plusieurs États et organisations terroristes (Iran, groupes djihadistes mondiaux, Hamas et Hezbollah) s'efforcent activement de cibler des Israéliens et des Juifs en Israël et à l'étranger." Depuis le début du conflit, des dizaines de tentatives d'attentats contre des Israéliens ont été déjouées à travers le monde.

"Au cours de l'année écoulée, 360 manifestations et événements de protestation anti-israéliens ont eu lieu en Suisse, et il faut s'attendre à ce que de telles actions se poursuivent pendant le concours Eurovision, avec une focalisation particulière sur les Israéliens ou la délégation israélienne," avertit l'instance. "Il est recommandé de s'éloigner des points de friction et de ces manifestations, susceptibles de dégénérer."

Parmi les recommandations principales figurent l'évitement des événements non sécurisés associés à Israël, la vigilance constante, la discrétion concernant tout signe distinctif israélien ou juif dans l'espace public, et l'abstention de discussions sur le service militaire ou la situation sécuritaire en Israël. Cette alerte rappelle les difficultés rencontrées lors de l'Eurovision 2024 à Malmö, où la représentante israélienne Eden Golan avait révélé avoir dû porter "une perruque et des lunettes par crainte d'être reconnue" lors de ses déplacements en ville, une situation qu'elle avait qualifiée de "terrifiante et dangereuse".