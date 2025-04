Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU reconduit Francesca Albanese malgré les controverses

Le mandat de Francesca Albanese comme rapporteuse spéciale sur la situation des droits humains dans les territoires palestiniens a été renouvelé pour trois années supplémentaires par le Conseil des droits de l'homme des Nations unies, malgré les vives critiques concernant sa neutralité. Selon Ynet, les efforts d'Israël, soutenus par la Hongrie et l'Argentine, pour bloquer cette reconduction ont échoué lors du vote procédural au sein de l'instance composée de 47 membres.

Nommée initialement en 2022, Albanese est devenue une figure controversée dans les cercles diplomatiques. Sa posture concernant le conflit israélo-palestinien a été régulièrement qualifiée de partiale par les autorités israéliennes et diverses organisations. En 2022, des publications sur les réseaux sociaux où elle évoquait un "lobby juif" contrôlant les États-Unis avaient déjà suscité l'indignation. Si elle avait alors rejeté les accusations d'antisémitisme en affirmant que ses propos avaient été "déformés", sa position critique envers Israël s'est intensifiée depuis.

Après l'attaque du 7 octobre 2023 menée par le Hamas, au cours de laquelle plus de 1 200 personnes ont été tuées et 250 prises en otage, Albanese avait déclaré que ces actes devaient être placés "en contexte" et considérés comme une réponse à "l'agression" israélienne.

Ces derniers mois, elle a également accusé Israël de génocide et établi des comparaisons entre le gouvernement israélien et le "Troisième Reich", allant jusqu'à rapprocher le Premier ministre Benjamin Netanyahou d'Adolf Hitler.