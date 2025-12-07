Le Costa Rica ouvrira en 2026 un bureau à statut diplomatique à Jérusalem

Le Costa Rica renforcera prochainement sa présence en Israël avec l’ouverture, au premier trimestre 2026, d’un bureau dédié au commerce et à l’innovation doté d’un statut diplomatique à Jérusalem. L’annonce a été confirmée à l’issue d’une rencontre samedi soir entre le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, et le ministre costaricien du Commerce extérieur, Manuel Tovar, fraîchement arrivé dans le pays.

Les deux responsables ont discuté de l’approfondissement des relations bilatérales, alors qu’Israël et le Costa Rica s’apprêtent à signer cette semaine un accord de libre-échange en présence du ministre israélien de l’Économie et de l’Industrie, Nir Barkat, et du ministre Tovar.

Gideon Sa'ar a salué la décision costaricienne, fruit de "travaux intensifs" menés entre les deux gouvernements. Selon lui, l’ouverture de ce bureau à Jérusalem constituera bien plus qu’un geste symbolique : il représentera un instrument stratégique pour renforcer la coopération, en particulier dans les domaines de l’innovation et des technologies.

Le ministre israélien a également exprimé sa gratitude envers le Costa Rica pour son adoption de la définition de l’antisémitisme établie par l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste (IHRA), un positionnement que Jérusalem considère comme un marqueur important d’engagement contre la haine antijuive.

Sa'ar a en outre remercié le président costaricien Rodrigo Chavez Robles pour son "leadership" et sa "profonde amitié" envers l’État d’Israël et le peuple juif, soulignant la dynamique positive qui caractérise les relations entre les deux pays.