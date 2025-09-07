Le Danemark "pas encore prêt à reconnaître un État palestinien", selon le chef de la diplomatie danoise

Articles recommandés -

En conférence de presse conjointe à Jérusalem, le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Sa’ar et son homologue danois Lars Løkke Rasmussen ont affiché une unité sur les questions humanitaires à Gaza, mais des divergences persistantes sur la reconnaissance d’un État palestinien.

Gideon Sa’ar a insisté sur la nécessité d’une libération immédiate des 48 otages encore détenus par le Hamas et conditionne la fin des opérations militaires : "La guerre à Gaza pourrait prendre fin demain matin si tous les otages sont libérés et si le Hamas dépose les armes." Il accuse le mouvement terroriste de "tenir Gaza et ses habitants sous un joug terroriste" et affirme que la reconnaissance d’un État palestinien dans les conditions actuelles serait "une énorme erreur". "J'ai demandé au Danemark de ne pas reconnaître l'État palestinien", a-t-il indiqué.

Selon Sa’ar, la décision de certains pays européens, dont la France sous l’impulsion d’Emmanuel Macron, de reconnaître un État palestinien "n’a fait qu’engendrer de l’instabilité". Il estime que "récompenser les événements du 7 octobre" en accédant à cette demande affaiblirait les perspectives de paix : "L’Autorité palestinienne ne mérite pas d’avoir un État. Elle n’a jamais combattu le terrorisme, elle paie les terroristes et enseigne dans ses écoles à tuer des Juifs."

Le chef de la diplomatie israélienne a par ailleurs dénoncé une "vague d’obsession anti-israélienne en Europe", qu’il assimile à un nouvel antisémitisme, estimant que "l’Europe a besoin d’Israël autant qu’Israël a besoin de l’Europe".

De son côté, le ministre danois Lars Løkke Rasmussen a appelé à un équilibre entre sécurité et impératifs humanitaires : "Dès le premier jour, nous avons affirmé qu’Israël avait le droit de se défendre. Mais nous sommes très préoccupés par la catastrophe humanitaire à Gaza."

Tout en saluant la création d’une équipe conjointe Israël-Danemark pour faciliter l’évacuation des malades et des blessés de Gaza, Rasmussen a exhorté Israël à accroître l’acheminement de l’aide humanitaire : "Il y a des progrès, mais il en faut davantage."

S’agissant de la reconnaissance d’un État palestinien, il se montre plus nuancé : "Je suis d’accord qu’il ne faut pas reconnaître un État sans paix, mais il n’y aura pas de paix sans une vision d’un État palestinien." Selon lui, la solution à deux États reste "difficile mais indispensable" pour parvenir à une stabilité durable au Moyen-Orient. "Nous ne reconnaîtrons pas un État palestinien dirigé par le Hamas ou toute autre organisation terroriste", a-t-il affirmé.

Cette conférence illustre la complexité croissante des relations entre Israël et ses partenaires européens, partagés entre soutien sécuritaire, préoccupations humanitaires et désaccords sur la voie vers la paix.