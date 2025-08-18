Le député israélien Simcha Rothman, interdit d'entrée en Australie pendant trois ans

Articles recommandés -

Le député israélien Simcha Rothman, du parti Sionisme religieux, n’a pas obtenu de visa pour se rendre en Australie, où il devait participer à une série d’événements organisés à Sydney et Melbourne ce mois-ci. La décision a été confirmée lundi par le ministre australien de l’Intérieur, Tony Burke, qui a indiqué que Rothman ne pourrait pas déposer de nouvelle demande pendant trois ans.

Rothman, juriste de formation et figure importante de la coalition au pouvoir dirigée par Benjamin Netanyahou, est connu pour ses positions fermes en faveur de l’affirmation de la souveraineté israélienne en Judée-Samarie et pour son opposition à une solution à deux États. Il avait récemment soutenu une motion symbolique visant à appliquer la souveraineté israélienne sur l’ensemble de ce territoire, adoptée par une large majorité de la Knesset.

Sa venue en Australie était organisée par l’Australian Jewish Association (AJA) dans le cadre d’une tournée baptisée "Solidarité avec la communauté juive". L’organisation expliquait vouloir offrir aux Juifs d’Australie, confrontés à une recrudescence d’actes antisémites, l’opportunité d’entendre directement un responsable israélien de premier plan. "Beaucoup de Juifs australiens se sentent abandonnés par leur gouvernement", soulignait l’AJA dans sa présentation de l’événement, ajoutant que Rothman devait "partager des paroles de soutien et un état des lieux de la situation en Israël".

Le ministre Burke a justifié le refus du visa en affirmant que l’Australie ne souhaitait pas accueillir des personnalités susceptibles de "propager un message de haine et de division". Il avait déjà utilisé cette ligne de conduite pour interdire l’entrée à d’autres figures publiques, dont l’ancienne ministre israélienne Ayelet Shaked ou encore le rappeur américain Kanye West.

L’initiative d’empêcher la venue de Rothman a toutefois suscité de vives critiques dans une partie de la communauté juive locale, qui y voit une atteinte à la liberté d’expression et un signal inquiétant envoyé à Israël. Le président de l’AJA, Robert Gregory, a dénoncé une décision injustifiée, soulignant que la tournée n’était pas liée directement à la situation militaire actuelle au Moyen-Orient mais visait uniquement à renforcer le lien entre Israël et la diaspora.