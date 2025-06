Le futur chef du Shin Bet reconnaît sa "part significative" dans l'échec du 7 octobre

Le général David Zini a fait ses adieux à Tsahal cette semaine après l'annonce de sa nomination par Netanyahou à la tête du Shin Bet. Dans un discours publié vendredi, le futur directeur des services de sécurité intérieure a reconnu sa responsabilité dans l'échec du 7 octobre. "Il ne faut pas dire que nos mains n'ont pas participé. Un échec d'une telle ampleur n'est pas un échec ponctuel, mais un échec transversal profond et nous avons tous une part de responsabilité dans sa correction - chacun dans son secteur", a déclaré Zini. Netanyahou avait justifié le choix de Zini en expliquant qu'il était le seul à avoir alerté dans un document à la division de Gaza sur un scénario d'infiltration avant l'attaque du Hamas.

Dans son discours d'adieu, Zini a également abordé les polémiques politiques entourant le Premier ministre : "En tant que porteur de grades, il ne m'incombe pas de m'occuper de questions sociales et publiques, même si elles sont pleines de mensonges et de tromperies. Aucun mandat ne m'a été donné pour m'en occuper."

Le général a néanmoins appelé à clarifier le concept d'"intérêt général”: "Il convient que nous, en tant que commandants, précisions la signification de l'expression 'au service de l’intérêt général’. Chacun de nous vient d'un foyer et d'une école différents, mais au-dessus de tout cela se dresse le royaume. La nation. C'est la source et la racine de nos actions." Zini a également défendu le terme "messianique", récemment utilisé de manière péjorative : "Nous sommes tous messianiques, messianiques comme David Ben Gourion et messianiques comme les pères fondateurs de la nation. Le messianisme n'est pas un terme péjoratif. Grâce à ce point d'embrasement permanent, nous aspirons à un perfectionnement constant."