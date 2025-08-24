Le Hamas salue la démission du ministre néerlandais des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar réplique

Articles recommandés -

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, a vivement critiqué son homologue néerlandais démissionnaire, Caspar Veldkamp, dont la décision de quitter son poste a été saluée par le Hamas. Veldkamp a annoncé sa démission après avoir échoué à obtenir l’appui de ses partenaires de coalition pour imposer de nouvelles sanctions de l’Union européenne contre Israël en raison de la guerre à Gaza.

Sur X, Sa’ar a partagé une publication d’Al Jazeera en arabe relayant le communiqué du Hamas qui félicitait Veldkamp. « Le Hamas félicite le ministre néerlandais des Affaires étrangères sortant, initiateur de sanctions contre Israël dans l’UE », a-t-il écrit, avant de lancer un avertissement clair : « L’Europe doit choisir : Israël ou le Hamas. Chaque action contre Israël sert directement l’axe djihadiste au Moyen-Orient. »

Âgé de 61 ans, ancien ambassadeur des Pays-Bas en Israël, Veldkamp avait annoncé au Parlement néerlandais son intention de proposer de nouvelles mesures en réponse à l’offensive prévue de Tsahal sur Gaza et ses zones densément peuplées. Mais son projet n’a pas rallié la majorité gouvernementale. « Je démissionne car je n’ai pas la capacité de mettre en œuvre moi-même la politique et de tracer la voie que je juge nécessaire », a-t-il expliqué aux journalistes. La démission de Veldkamp, applaudie par le Hamas, met en lumière la fracture européenne sur la question israélo-palestinienne, alors que Jérusalem multiplie les avertissements contre ce qu’elle qualifie de « complaisance envers le terrorisme ».