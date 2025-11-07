Le Kazakhstan rejoint officiellement les accords d’Abraham

Le Kazakhstan a officiellement rejoint les accords d’Abraham à la suite d’un appel trilatéral entre le président américain Donald Trump, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev, a annoncé jeudi Donald Trump sur Truth Social. Il s’agit du premier élargissement des accords depuis le début de son second mandat à la Maison-Blanche.

“C’est une étape majeure pour la paix et la prospérité dans le monde. D’autres nations suivront très bientôt”, a affirmé le président américain, se félicitant du “retour de l’élan” des accords d’Abraham, signés initialement en 2020 entre Israël, les Émirats arabes unis et Bahreïn, puis rejoints par le Maroc et le Soudan.

Lors d’une réunion à la Maison-Blanche avec des représentants des États d’Asie centrale, Donald Trump a salué le “leader exceptionnel” qu’est, selon lui, Kassym-Jomart Tokaïev. Ce dernier lui a répondu en des termes élogieux : “Vous êtes un grand dirigeant, un homme d’État envoyé par le Ciel pour restaurer le bon sens et les valeurs partagées dans la politique américaine et internationale.”

Le vice-président JD Vance a confirmé que d’autres pays pourraient prochainement suivre l’exemple du Kazakhstan, estimant que “la dynamique des accords d’Abraham est bien vivante dans cette deuxième administration”.

Steve Witkoff, envoyé spécial américain pour le Moyen-Orient, avait laissé entendre jeudi soire qu’une nouvelle nation s’apprêtait à rejoindre le processus de normalisation avec Israël. Il a indiqué travailler étroitement avec le secrétaire d’État Marco Rubio pour convaincre d’autres gouvernements de franchir le pas, citant une “stabilisation durable du Moyen-Orient” comme objectif central.

Les relations diplomatiques entre Israël et le Kazakhstan remontent à 1992, et Benjamin Netanyahou s’était déjà rendu dans le pays en 2016. Astana et Jérusalem ont signé en 2022 un accord de coopération régionale incluant plusieurs pays d’Asie centrale.

Le grand rabbin du Kazakhstan, Yeshaya Cohen, a salué cette adhésion, estimant qu’elle “reflète la tradition de tolérance et de coexistence pacifique du pays”. Il a rappelé que le Kazakhstan abrite la tombe du rabbin Levi Yitzchak Schneerson, père du célèbre rabbin de Loubavitch, exilé dans la région par le régime soviétique.

Donald Trump a par ailleurs exprimé son optimisme quant à une future adhésion de l’Arabie saoudite, dont le prince héritier Mohammed ben Salmane doit se rendre à Washington le 18 novembre.