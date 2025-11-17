Le maire sortant de New York Eric Adams au Mur occidental : "Je suis votre frère"

En choisissant de conclure son mandat par cette visite de solidarité à Jérusalem, Eric Adams marque symboliquement la fin d'une ère dans les relations entre New York et Israël

Western Wall Heritage Foundation

Alors que son mandat touche à sa fin, le maire de New York Eric Adams a effectué dimanche soir une visite chargée d'émotion au Mur occidental, dans le cadre de son voyage officiel en Israël. Le maire sortant a été chaleureusement accueilli par les fidèles et visiteurs présents sur le site.

Lors de sa visite, l'édile a été informé de l'importance du Mur occidental comme source de prière, d'espoir et de nostalgie pour le peuple juif à travers les générations. Les participants l'ont remercié pour son soutien indéfectible à l'État d'Israël et son combat contre l'antisémitisme.

Le maire a tenu à marquer l'occasion par des mots forts : « Alors que je termine mon mandat, je tenais à revenir ici en Israël et à vous dire que je vous ai servis en tant que maire, mais que je souhaite conserver le titre qui compte le plus pour moi. Je suis votre frère. Merci ! »

Il a ensuite glissé un mot personnel entre les pierres du Mur occidental et signé le livre d'or avec cette inscription : « Dieu est réel et la vie nous l'a montré. Que les prières prononcées depuis ce Mur deviennent la réalité de notre vie. »

À l'issue de sa prière, Eric Adams a exploré les tunnels récemment mis au jour du Mur occidental, où on lui a présenté des vestiges archéologiques datant de la destruction du Temple. Il a également visité l'exposition « Porte du Ciel », récemment ouverte au public.

Le maire de New York Eric Adams se rend chez le Rabbin Pinto

Cette visite intervient dans un contexte politique particulier. Le maire sortant, qui s'est distingué par son ferme soutien à Israël pendant son mandat, sera bientôt remplacé par Zohran Mamdani, dont les positions concernant l'Etat juif diffèrent radicalement. Le nouveau maire élu a notamment promis de mettre fin à la reconnaissance par New York de la définition de l'antisémitisme de l'IHRA et a même affirmé vouloir faire arrêter le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'il se rendait à l'Assemblée générale de l'ONU.

En choisissant de conclure son mandat par cette visite de solidarité à Jérusalem, Eric Adams marque ainsi symboliquement la fin d'une ère dans les relations entre New York et Israël.

