Le maire sortant de New York Eric Adams au Mur occidental : "Je suis votre frère"

Alors que son mandat touche à sa fin, le maire de New York Eric Adams a effectué dimanche soir une visite chargée d'émotion au Mur occidental, dans le cadre de son voyage officiel en Israël. Le maire sortant a été chaleureusement accueilli par les fidèles et visiteurs présents sur le site.

Lors de sa visite, l'édile a été informé de l'importance du Mur occidental comme source de prière, d'espoir et de nostalgie pour le peuple juif à travers les générations. Les participants l'ont remercié pour son soutien indéfectible à l'État d'Israël et son combat contre l'antisémitisme.

Le maire a tenu à marquer l'occasion par des mots forts : « Alors que je termine mon mandat, je tenais à revenir ici en Israël et à vous dire que je vous ai servis en tant que maire, mais que je souhaite conserver le titre qui compte le plus pour moi. Je suis votre frère. Merci ! »

Il a ensuite glissé un mot personnel entre les pierres du Mur occidental et signé le livre d'or avec cette inscription : « Dieu est réel et la vie nous l'a montré. Que les prières prononcées depuis ce Mur deviennent la réalité de notre vie. »

À l'issue de sa prière, Eric Adams a exploré les tunnels récemment mis au jour du Mur occidental, où on lui a présenté des vestiges archéologiques datant de la destruction du Temple. Il a également visité l'exposition « Porte du Ciel », récemment ouverte au public.

Cette visite intervient dans un contexte politique particulier. Le maire sortant, qui s'est distingué par son ferme soutien à Israël pendant son mandat, sera bientôt remplacé par Zohran Mamdani, dont les positions concernant l'Etat juif diffèrent radicalement. Le nouveau maire élu a notamment promis de mettre fin à la reconnaissance par New York de la définition de l'antisémitisme de l'IHRA et a même affirmé vouloir faire arrêter le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'il se rendait à l'Assemblée générale de l'ONU.

En choisissant de conclure son mandat par cette visite de solidarité à Jérusalem, Eric Adams marque ainsi symboliquement la fin d'une ère dans les relations entre New York et Israël.