Le ministre israélien de la Diaspora appelle les juifs de Belgique à quitter le pays

Le ministre israélien de la Diaspora, Amichai Chikli, a lancé vendredi un appel inhabituel à la communauté juive de Belgique. "La Belgique a capitulé ! Je recommande vivement à la communauté juive de Belgique de partir - ce pays a perdu sa souveraineté et ne peut plus protéger ses juifs", a-t-il écrit. Cette déclaration intervient dans le contexte de l'offensive surprise israélienne menée contre l'Iran depuis l'aube. Chikli a ajouté que "Bruxelles, cœur de l'Union européenne", avait été "conquise par une racaille islamiste qui soutient le Hamas et le Hezbollah".

Ces dernières années, la Belgique a connu une augmentation significative de sa population musulmane, particulièrement dans les grandes villes comme Bruxelles, Anvers et Liège. Cette croissance démographique s'accompagne d'une radicalisation accrue dans certains secteurs musulmans, créant des tensions sociales et sécuritaires qui pèsent sur l'ensemble de la société, notamment sur la communauté juive.

Doron Younger, membre de la communauté juive, témoigne : "Être juif en Belgique aujourd'hui, c'est vivre avec une identité claire mais avec prudence. Il y a une atmosphère tendue à cause du radicalisme musulman de la minorité islamique, ce qui me rend plus vigilant au quotidien." Yair Ganot ajoute : "Quand tu rencontres des autocollants anti-israéliens à chaque coin de rue, des manifestations avec des drapeaux palestiniens qui bloquent ton passage, des inscriptions appelant à s'en prendre aux juifs, l'ambiance devient pesante et stressante."

Le rabbin Menachem Margolin, président de l'Association des organisations juives européennes, souligne que "le niveau de haine envers les juifs en Belgique s'aggrave, et le plus préoccupant est que les gouvernements ne montrent pas un engagement suffisant dans la lutte contre l'antisémitisme".