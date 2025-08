Le ministre israélien des Affaires étrangères fustige l'ONU pour son silence sur les otages

Articles recommandés -

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar a livré lundi une charge virulente contre l'Organisation des Nations Unies, l'accusant d'ignorer délibérément la situation des otages détenus à Gaza. Sa déclaration à la presse internationale intervient après la diffusion de nouvelles vidéos montrant les otages Evyatar David et Rom Braslawski dans un état préoccupant.

"Le monde a vu l'état déplorable de ces deux otages", a déclaré Sa'ar depuis le ministère des Affaires étrangères à Jérusalem. Il établit un parallèle historique saisissant : "Depuis le 7 octobre, le Hamas commet des crimes similaires à ceux des nazis et de Daech. Le Hamas utilise la famine des otages dans le cadre de sa campagne de propagande."

Le ministre dénonce une stratégie délibérée du mouvement terroriste : "L'organisation a enlevé des civils pour garantir la réalisation de ses objectifs et maintenir son pouvoir à Gaza. Ce phénomène peut se produire partout - c'est pourquoi la communauté internationale doit mettre fin aux enlèvements de civils."

Sa'ar, qui doit participer mardi au débat du Conseil de sécurité de l'ONU à New York, critique vertement le traitement médiatique international : "Il n'y a aucune reconnaissance dans la couverture mondiale des efforts d'Israël pour faire entrer l'aide humanitaire à Gaza. La souffrance des otages disparaît des pages de journaux comme le New York Times."

Il dénonce ce qu'il qualifie d'"hypocrisie internationale" : "Il n'y a pas de symétrie - il y a des otages d'un côté et une organisation terroriste de l'autre. Des pays comme la Grande-Bretagne et la France récompensent le terrorisme et le Hamas."

Le ministre s'en prend également aux dirigeants mondiaux qui annoncent leur reconnaissance d'un État palestinien : "Ce n'est pas moral. Ils prétendent vouloir la fin de la guerre, mais leurs actions ne font que durcir la position du Hamas dans les négociations. C'est une grave erreur. Si vous ne pouvez pas aider, ne semez pas la destruction."

Concernant l'ONU spécifiquement, Gideon Sa'ar exprime sa déception : "J'ai contacté beaucoup de mes homologues dans le monde et je les ai remerciés d'avoir publié des déclarations pour la libération des otages - mais je n'ai vu aucune déclaration de la part de l'ONU. Peut-être ai-je raté quelque chose, il faut être prudent. Mais cela donne un indice sur la position de l'ONU. Sa voix ne se fait pas entendre et sa position n'est pas équitable."