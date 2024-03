Israel Katz juge "inacceptable" l'appel de Schumer à organiser des élections

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israel Katz, a déclaré lundi que le leader de la majorité au Sénat américain, Chuck Schumer, était un "ami d'Israël", mais a qualifié d'"inacceptable" son discours appelant Israël à organiser des élections. Il a néanmoins affirmé que Washington approuvait les plans israéliens d'entrée à Rafah, la ville la plus au sud de Gaza.

Les remarques de Schumer, dans lesquelles il a déclaré que le Premier ministre Benjamin Netanyahou avait "perdu son chemin", ont souligné une fracture croissante entre Israël et son allié le plus proche. Les commentaires ont été dénoncés par le Premier ministre, les ministres de la coalition et les républicains américains, mais salués par le président américain Joe Biden et les législateurs démocrates.

"Nous sommes un pays démocratique. Tant que le Premier ministre dispose d'une majorité de 61 voix et plus... alors c'est le gouvernement de l'État d'Israël", a déclaré Katz à la radio publique Kan, ajoutant que les liens avec les États-Unis n'étaient pas en danger. L'ancien ambassadeur américain en Israël, Tom Nides, a défendu Schumer et ses remarques dans une interview accordée lundi à la radio de l'armée, qualifiant le leader de la majorité au Sénat de meilleur ami d'Israël et de "véritable sioniste". "Le sénateur a le droit de dire ce qu'il pense, et les Israéliens décideront comment et quand ils veulent des élections", a-t-il déclaré.

Alex Wong/AFP

Sur Kan, Katz a déclaré qu'Israël et les États-Unis sont sur la même longueur d'onde concernant une opération israélienne imminente à Rafah et l'évacuation des civils de la zone de conflit. "Il est clair que nous agirons à Rafah. Avant l'opération massive, nous évacuerons les civils de là-bas. Pas vers le nord, mais vers une zone à l'ouest", a-t-il déclaré, faisant apparemment référence à la zone d'al-Mawasi - où se trouvait autrefois un bloc d'implantations israéliennes - qu'Israël a suggéré à plusieurs reprises comme une zone de sécurité civile appropriée.

Les signes de mécontentement de l'administration Biden concernant la campagne en cours se sont récemment multipliés. Des responsables américains ont déclaré à Politico la semaine dernière que le président envisagerait de conditionner l'aide militaire future à Israël si ce dernier allait de l'avant avec son offensive prévue contre Rafah, bien que le conseiller à la sécurité nationale américain, Jake Sullivan, ait semblé mardi nier que le président ait jamais envisagé cette mesure.