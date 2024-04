Le missile tiré lors de l'attaque contre l'Iran était doté d'une technologie permettant d'échapper aux radars (NYT)

Selon deux responsables occidentaux cités par le New York Times, un missile tiré lors d'une frappe attribuée à Israël contre les défenses aériennes du site nucléaire de Natanz était doté d'une technologie lui permettant d'échapper aux systèmes de détection radar iraniens. Deux responsables iraniens ont également déclaré au journal qu'aucune intrusion dans l'espace aérien iranien, que ce soit par des drones, des missiles ou des avions, n'avait été détectée hier. Le New York Times précise que l'avion de combat ayant tiré le missile se trouvait "loin de l'espace aérien israélien ou iranien" et que ni l'appareil ni le missile n'ont pénétré dans l'espace aérien jordanien, un choix délibéré visant à épargner à Amman d'éventuelles répercussions après son aide pour abattre les drones et missiles tirés vers Israël le week-end dernier.

Des images satellitaires montrent des dommages au radar d'un système S-300 à la base aérienne Eighth Shekari d'Ispahan. Selon le New York Times, cette attaque visait à envoyer un message sur ce à quoi pourrait ressembler une offensive de plus grande envergure. "L'utilisation par Israël de drones lancés depuis l'intérieur de l'Iran et d'un missile indétectable avait pour but de donner à l'Iran un aperçu de ce que pourrait être une attaque de plus grande ampleur", écrit le journal. "L'attaque, calibrée pour inciter l'Iran à réfléchir à deux fois avant de lancer une attaque directe contre Israël à l'avenir."

Les responsables iraniens ont confirmé l'authenticité des images satellitaires parues dans le journal, montrant qu'une batterie S-300 de la base aérienne d'Ispahan avait été touchée. Si le type d'arme utilisé pour frapper le système de défense aérienne iranien n'a pas été précisé, les sources s'accordent à dire que des drones et au moins un missile tiré depuis un avion de combat, doté d'une technologie permettant d'échapper aux radars de défense iraniens, ont été employés. Les responsables occidentaux ont souligné que ni l'avion de combat, ni le missile tiré vers l'Iran n'ont pénétré ou survolé l'espace aérien jordanien, contredisant un rapport de CNN qui remettait en question l'étendue des dégâts causés par la frappe en Iran.