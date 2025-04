Le nouvel ambassadeur américain remet ses lettres de créance au président israélien

Le nouvel ambassadeur américain, Mike Huckabee, a remis lundi matin ses lettres de créance à Isaac Herzog, à la résidence présidentielle à Jérusalem. "Vous savez que lorsque de nouveaux ambassadeurs arrivent, je leur souhaite la bienvenue en Israël. À vous, Mike, je dis : Bienvenue chez vous, cher Mike, cher frère d'Israël. Vous êtes venu en Israël à de nombreuses reprises, comme Abraham, notre ancêtre, vous avez parcouru le pays de long en large et vous avez fait découvrir à d'innombrables personnes sa beauté physique et spirituelle. Cette fois-ci, votre retour est différent. Cette fois-ci, vous venez en tant qu'ambassadeur officiel de notre plus important allié et ami, les États-Unis d'Amérique", a déclaré Isaac Herzog.

https://x.com/i/web/status/1914257119521501261 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Depuis des années, et en particulier depuis le 7 octobre, vous êtes une voix claire et lucide", a-t-il poursuivi. "Votre nomination par le président Trump à ce poste crucial reflète de manière éclatante l'amour, l'amitié et le soutien du président envers l'État d'Israël. Nous lui sommes profondément reconnaissants pour les mesures historiques qu'il a prises afin de renforcer l'alliance indéfectible entre les États-Unis et Israël, ainsi que pour sa solidarité et son engagement sans faille alors que nous luttons pour défendre notre peuple et ramener chacun de nos otages chez eux. Rien n'est plus urgent et ne mérite davantage notre attention que de mettre fin à ce crime odieux et continu contre l'humanité, contre toutes les normes juridiques et éthiques, contre Dieu lui-même".

"Quel honneur et quelle joie incroyable d'être ici aujourd'hui", a répondu Mike Huckabee. "Il y a plus de 50 ans, je suis venu en Israël pour la première fois. Aujourd'hui, je reviens en tant que vieil homme, mais avec un sentiment de joie et de respect pour cette terre. Je suis venu ici parce que je crois que ce n'est pas seulement une question géopolitique, mais aussi parce que j'aime voir ce pays à travers les yeux de ceux qui le découvrent pour la première fois".

https://x.com/i/web/status/1914224512691810799 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"J'ai été honoré que le président Trump m'ait confié cette mission et je pense que c'est une vocation divine que de servir dans ce pays, où les Israéliens peuvent se coucher le soir sans craindre qu'un malheur leur arrive", a-t-il poursuivi. "Nous espérons rester un bon ami d'Israël et lui apporter notre aide dans la mesure de nos moyens. Merci, Monsieur le Président, pour votre hospitalité. Entendre l'hymne national américain ici aujourd'hui prouve une fois de plus les liens profonds qui unissent nos deux pays", a conclu l'ambassadeur des Etats-Unis.

Les ambassadeurs d'Inde, de Biélorussie et de République dominicaine ont également remis leurs lettres de créance au président israélien le même jour.