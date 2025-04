Le nouvel ambassadeur des États-Unis au mur des Lamentations : "Je prie pour que tous les otages reviennent"

Le nouvel ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, s'est rendu vendredi au mur des Lamentations, à Jérusalem, où il a déposé un message appelant à la paix et à la prospérité.

"Le président des États-Unis Donald Trump prie pour que tous les otages détenus à Gaza soient ramenés chez eux maintenant - et nous les ramènerons chez eux", a déclaré le diplomate américain. "Le président américain "fait preuve d'un amour exceptionnel pour le peuple juif et le peuple d'Israël par ses actions, comme la reconnaissance de Jérusalem comme capitale de l'État juif et la reconnaissance du plateau du Golan", a-t-il également affirmé.

Mike Huckabee a exprimé ses "vœux" au nom du peuple américain. "Je viens aussi pour me joindre au président dans la prière pour la paix de Jérusalem". "Au nom du président Trump et du peuple américain, je dis à Israël : notre engagement envers vous est inébranlable et nous prions pour le retour immédiat de tous les otages. Israël ne sera jamais seul", a-t-il conclu.

הקרן למורשת הכותל

L'ambassadeur Mike Huckabee est considéré comme un ami d'Israël et s'est rendu en Israël à plusieurs reprises. Lors d'une de ses visites en 2018, il a posé la première pierre pour la construction d'un bâtiment dans la localité d'Efrat. Lors d'une autre visite en Israël, il a déclaré aux journalistes : "Il n'y a pas de Cisjordanie, il y a la Judée-Samarie. Il n'y a pas de colonies, il y a des communautés, des quartiers, des villes. Il n'y a pas d'occupation".