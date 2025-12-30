Le Pentagone valide un contrat de 8,6 milliards de dollars pour des F-15 destinés à Israël

Le Pentagone a annoncé mardi soir avoir attribué à Boeing un contrat massif de 8,6 milliards de dollars pour la fourniture d'avions de chasse F-15 à Israël, marquant un renforcement considérable de la puissance aérienne israélienne.

Selon le communiqué du ministère américain de la Défense, ce contrat signé avec l'avionneur Boeing porte sur l'acquisition d'appareils de dernière génération : le modèle israélien désigné F-15IA, basé sur le F-15EX américain. Ces nouveaux chasseurs sont destinés à remplacer progressivement les appareils vieillissants et à accroître les capacités stratégiques de l'armée de l'air israélienne.

Cette transaction figure parmi les plus importantes de ces dernières années et vise à garantir la suprématie aérienne d'Israël pour les décennies à venir. Les nouveaux F-15 se distinguent par leur capacité d'emport d'armement exceptionnelle et leur rayon d'action particulièrement étendu, des atouts essentiels pour des missions de frappe stratégiques à longue distance. Ils opéreront aux côtés de la flotte de F-35 Adir déjà en service dans l'aviation israélienne, créant ainsi une combinaison alliant furtivité et puissance de feu massive.

Cette annonce officielle intervient après de longues négociations et des autorisations au Congrès et au sein de l'administration américaine, dans un contexte de défis sécuritaires complexes auxquels Israël fait face depuis un an. Selon les estimations, la livraison des premiers appareils de cette nouvelle série devrait débuter dans quelques années.