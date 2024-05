Le pétrole azerbaïdjanais continue d'être acheminé en Israël via la Turquie malgré la suspension de tout commerce entre Ankara et Jérusalem

La Turquie n'a pas encore interrompu le chargement des pétroliers à son port de Ceyhan à destination d'Israël, malgré l’annonce d’Ankara la semaine dernière de suspendre tout commerce avec l’État hébreu, a révélé Globes, citant des sources israéliennes. L'Azerbaïdjan est un important fournisseur de pétrole à Israël, via l'oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan, au bout duquel le pétrole est chargé sur des bateaux qui le transportent jusqu'à Haïfa. Israël est régulièrement en tête des destinations du pétrole azerbaïdjanais.

La Turquie n’a pas encore empêché le départ du pétrole depuis son territoire car le président azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, entretient d'excellentes relations avec Recep Tayyip Erdogan, qui ne souhaiterait pas nuire directement aux intérêts de Bakou. Les liens entre Aliyev et Netanyahou sont également au beau fixe, Jérusalem étant un fournisseur d'armes très important pour l'Azerbaïdjan.

Les relations entre Israël et l'Azerbaïdjan qui existent depuis 1992, sont les plus stables que l’État hébreu entretient avec un pays musulman et ont pris une nouvelle tournure avec l’ouverture de la première ambassade d'Azerbaïdjan à Tel Aviv l’année dernière. Celle d’Israël à Bakou avait été inaugurée dès 1993.