"Le plan israélien d'évacuation de Rafah n'est pas viable", ont averti des responsables américains lors d'un appel vidéo

La chaîne israélienne Channel 12 a rapporté ce mardi soir des propos de l'appel vidéo de lundi entre le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan, le secrétaire d'État américain Antony Blinken, le ministre israélien des Affaires stratégiques Ron Dermer et le conseiller israélien à la sécurité nationale Tzachi Hanegbi.

La chaîne a indiqué que les représentants américains se sont montrés très préoccupés par la menace de famine à Gaza et ont vivement critiqué les plans de l'armée israélienne pour Rafah, affirmant que sa proposition d'évacuation des civils dans la ville n'était "ni impressionnante ni réalisable". L'appel a été extrêmement "dur" dans la mesure où les États-Unis et Israël sont sur des "pages complètement différentes" en ce qui concerne l'opération prévue par Israël à Rafah, où quatre bataillons du Hamas sont déployés. L'appel a duré deux heures et l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, Mike Herzog, des représentants du Pentagone et d'autres personnes dont le nom n'a pas été divulgué y ont également participé.

Channel 12 a rapporté les propos suivants, traduits en hébreu de ce qui a été dit en anglais :

Sullivan : "Vous allez être responsables de la troisième crise de famine du 21ème siècle. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons accepter en tant que partenaires. Le plan d'évacuation de Rafah que vous avez présenté jusqu'à présent n'est ni impressionnant et ni applicable."

Blinken : "Selon le rythme de vos opérations, il vous faudra quatre mois pour évacuer Rafah".

Dermer et Hanegbi ont rétorqué que le Hamas ne pouvait être démantelé sans aller à Rafah, et qu'il s'agissait d'une condition essentielle pour atteindre les objectifs de la guerre.

Sullivan : "Si vous n'avez pas de plan adéquat pour le lendemain, rien ne vous aidera à faire avancer le démantèlement du Hamas. Ni l'opération à Rafah, ni quoi que ce soit d'autre".

En substance, résume Channel 12, les représentants américains qui ont participé à l'appel ont clairement indiqué que si Israël veut obtenir le feu vert américain pour une opération à Rafah, il doit fournir un plan viable pour le "jour d'après" à Gaza et un plan d'évacuation "crédible" pour Rafah.