Le plus jeune espion d'Israël : un garçon de 13 ans originaire de Tel-Aviv recruté par l'Iran

Un adolescent de 13 ans originaire de Tel-Aviv soupçonné d'avoir effectué des missions pour le compte de l'Iran a été arrêté ont annoncé mardi la police et les services de sécurité intérieure israéliens(Shin Bet). Il s'agit du plus jeune suspect jamais appréhendé en Israël pour des liens avec les services de renseignement iraniens.

Selon le communiqué de la police, le garçon avait reçu pour missions de taguer diverses inscriptions à travers Tel-Aviv, d'incendier des armoires électriques et de photographier le domicile du député Gideon Saar. En échange de ces services, il recevait des sommes d'argent de la part des agents iraniens, des centaines de dollars en cryptomonnaies.

L'enquête sur le mineur révèle que des éléments étrangers l'ont récemment contacté via l'application Telegram, lui demandant d'effectuer une série de missions en Israël contre rémunération. Il a également été révélé qu'à une occasion, l'adolescent avait été sollicité pour photographier le système de défense antimissile du Dôme de Fer, mais qu'il n'avait finalement pas accompli cette mission.

Après interrogatoire au sein de la brigade des fraudes, durant lequel les parents du garçon ont été informés, il a été libéré sous assignation à résidence. La police et le Shin Bet soulignent qu'il s'agit d'un cas grave, notamment en raison du jeune âge du suspect - le plus jeune jamais arrêté pour suspicion de liens avec les services de renseignement iraniens.

Les autorités israéliennes qualifient cette affaire de l'une des plus graves affaires d'espionnage de l'histoire récente d'Israël. Les organes de sécurité ont de nouveau mis en garde contre les tentatives de la part d'agents de renseignement et de terrorisme de recruter des Israéliens via les réseaux sociaux, particulièrement les adolescents.

"L'existence de contacts avec des éléments étrangers et l'exécution de missions pour leur compte constituent une infraction grave passible de lourdes peines", ont déclaré les autorités. "Nous appelons les parents à faire preuve de vigilance et à prévenir le prochain cas."

Cette arrestation s'inscrit dans une série d'affaires d'espionnage impliquant des citoyens israéliens recrutés par l'Iran, témoignant d'une intensification des efforts iraniens pour pénétrer la société israélienne par le biais des réseaux sociaux.