Le porte-parole de Tsahal Daniel Hagari va quitter ses fonctions prochainement

Le chef d'état-major de l'armée israélienne, le général Eyal Zamir, a décidé vendredi que le porte-parole de Tsahal, le contre-amiral Daniel Hagari, sera démis de ses fonctions, ne sera pas promu au grade de général et quittera l'armée. Selon le communiqué officiel, les deux hommes "se sont mis d'accord sur la fin des fonctions de Hagari". "Le chef d'état-major a tenu à exprimer sa profonde reconnaissance au contre-amiral Hagari pour ses années de service significatif au combat pour l'État d'Israël", précise le communiqué militaire, ajoutant qu'il "a rempli son rôle de porte-parole de Tsahal pendant l'une des guerres les plus complexes de l'histoire du pays, de manière professionnelle et dévouée"

.

Cette décision a surpris de nombreux officiers au sein de Tsahal. Contrairement à ses prédécesseurs, Hagari, ancien commandant de la flottille 13 (unité d'élite des forces navales), était sur la voie d'une promotion au rang de général. L'ancien chef d'état-major Herzi Halevi avait même recommandé sa promotion, "en raison de ses performances exceptionnelles pendant la guerre et du fait qu'en tant que porte-parole, il n'avait aucun lien avec les échecs du 7 octobre".

Certains observateurs estiment que des pressions politiques ont pu influencer cette décision rapide. Hagari s'est régulièrement retrouvé face aux caméras pendant la guerre, souvent lorsque les responsables politiques évitaient de s'exprimer, notamment lors d'événements tragiques. Dans un message adressé à ses subordonnés après l'annonce, Hagari a écrit : "J'ai eu l'honneur de me tenir devant le public dans des moments difficiles... La guerre n'est pas encore terminée, et les otages à Gaza restent notre priorité morale et primordiale."