Le Premier ministre espagnol qualifie Israël d'"État génocidaire"

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a déclenché une tempête diplomatique en qualifiant Israël d'"État génocidaire" lors d'une session parlementaire mercredi. Suite à ces déclarations, le ministère israélien des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadrice d'Espagne en Israël, Ana Salomon, pour un blâme formel prévu jeudi à Jérusalem. Sánchez, qui a régulièrement critiqué Israël depuis le début du conflit, a fait cette remarque en répondant à un député anti-israélien qui condamnait les relations commerciales de l'Espagne avec ce qu'il appelait "l'État génocidaire" d'Israël. Au lieu de rejeter cette terminologie, Sánchez l'a reprise, déclarant : "Nous ne commercons pas avec un État génocidaire."

Dans un développement parallèle, la maire d'Amsterdam, Femke Halsema, a suscité la controverse en exhortant le gouvernement néerlandais à condamner ce qu'elle a décrit comme "les violations des droits humains à Gaza" et a, pour la première fois, qualifié les actions israéliennes de "génocide". "Il est temps pour la communauté internationale – l'Europe et les Pays-Bas – de se tenir aux côtés des Palestiniens et des habitants de Gaza qui sont brutalement assassinés", a-t-elle affirmé. Halsema a également annoncé son intention de projeter une image de Hind Rajab, une fillette palestinienne tuée à Gaza, sur la façade du musée Eye d'Amsterdam.

L'ambassadeur d'Israël aux Pays-Bas, Modi Ephraim, a vivement réagi : "Je suis profondément choqué par les propos de la maire. Sa déclaration déforme non seulement la réalité du conflit actuel, mais ignore également la souffrance des victimes israéliennes et le contexte dans lequel cette guerre a commencé." "Prétendre qu'Israël assassine délibérément des civils et affame des enfants n'est pas seulement un mensonge, mais une accusation de crime rituel qui fait écho aux chapitres les plus sombres de l'histoire européenne", a-t-il ajouté.