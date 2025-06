Le président argentin en visite en Israël pour la deuxième fois depuis son élection

Dès son atterrissage en Israël lundi soir, pour sa deuxième visite officielle en Israël depuis son entrée en fonction, le président argentin Javier Milei, s'est rendu au mur des Lamentations, à Jérusalem, pour prier, comme lors de sa précédente visite. Il était accompagné d'une délégation comprenant le ministre des Affaires étrangères Gerardo Werthein, la secrétaire générale de la présidence Karina Milei, l'ambassadeur d'Argentine en Israël Shimon Axel Wahnish et l'épouse de l'ambassadeur.

Javier Milei a été accueilli par le rabbin du Mur et des lieux saints, Shmuel Rabinowitz, et Mordechai (Suli) Eliav, PDG de la Fondation du patrimoine du Mur occidental. Ces derniers ont exprimé leur gratitude pour le soutien indéfectible du président argentin à l'État d'Israël et au peuple juif, et ont salué les liens étroits qu'il entretient avec les communautés juives du monde entier.

Au cours de la visite, Milei a récité un chapitre des Psaumes avec le rabbin Rabinowitz et a prononcé une prière spéciale pour le retour des otages dans leurs familles. Debout devant les pierres anciennes, le président argentin a été vu essuyant ses larmes. "Je vous remercie pour cet accueil chaleureux et sincère. Je soutiendrai toujours le peuple d'Israël de tout mon cœur, car c'est aussi une cause juste pour l'Occident", a déclaré Milei. À la fin de sa visite, il a écrit dans le livre d'or du mur des Lamentations : "Liberté pour Sion".