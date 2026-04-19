Le président argentin Javier Milei en Israël pour une visite diplomatique de trois jours

Le président argentin Javier Milei est arrivé en Israël ce dimanche dans le cadre d’une visite d’État à la fois diplomatique et hautement symbolique. Prévue sur trois jours, celle-ci prévoit une série de rencontres officielles, d’entretiens politiques et de déplacements sur des sites religieux et historiques majeurs. Le dirigeant argentin participera également aux cérémonies de Yom Haatsmaout.

À peine arrivé, Javier Milei s’est rendu au Mur occidental à Jérusalem, première étape d’un programme particulièrement chargé. Il doit ensuite être reçu par le Premier ministre Benjamin Netanyahou pour des entretiens bilatéraux, suivis de la signature de plusieurs accords et protocoles de coopération destinés à approfondir les relations entre Israël et l’Argentine, notamment sur les plans diplomatique et économique.

Le président argentin doit également assister à la répétition de la cérémonie officielle du Jour de l’indépendance israélien, un geste interprété comme un signe de proximité entre les deux pays.

Son agenda comprend aussi une rencontre avec le président israélien Isaac Herzog, ainsi qu’une cérémonie à l’université Bar-Ilan, où il se verra décerner un doctorat honorifique. Milei doit par ailleurs échanger avec des familles d’ex-otages.

La visite prévoit également des déplacements sur des lieux emblématiques de Jérusalem, dont l’église du Saint-Sépulcre. Le séjour s’achèvera par sa participation à la cérémonie des flambeaux du Jour de l’indépendance, avant son départ prévu dans la soirée de mardi.

Cette visite s’inscrit dans un renforcement visible des relations entre Buenos Aires et Jérusalem, et devrait être accompagnée d’annonces de coopération, parmi lesquelles figure notamment la mise en place envisagée d’une liaison aérienne directe entre les deux pays.