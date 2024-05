Le président brésilien Lula da Silva rappelle son ambassadeur en Israël

Le président brésilien, Luiz Inácio Lula da Silva, a décidé mercredi de rappeler son ambassadeur en Israël, sur fond de tension entre les deux pays depuis le début de la guerre à Gaza. Lula a informé l'ambassadeur Frederico Meyer qu'il mettait fin à son mandat dans l’État hébreu et qu'il représentera le Brésil à la conférence sur le désarmement qui se tient à Genève, en Suisse. Cependant, aucun message officiel n'a encore été reçu du gouvernement brésilien à ce sujet.

Michael Dimenstein/GPO

Le président d'extrême gauche a plusieurs fois accusé Israël de "génocide", allant même jusqu’à comparer la guerre que mène Tsahal contre le terrorisme à Gaza à la Shoah. "Ce qui se passe dans la bande de Gaza n'est pas une guerre. C'est un génocide. Ce n'est pas une guerre de soldats contre des soldats. C'est une guerre entre des militaires entraînés contre des femmes et des enfants. Ce qui se passe dans la bande de Gaza contre le peuple palestinien ne s'est produit à aucun autre moment de l'histoire. En fait, cela ne s'est produit qu'une seule fois, lorsque Hitler a décidé de tuer les Juifs", avait déclaré Lula.

Michael Dimenstein / GPO

À la suite de ces propos, le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, avait convoqué l'ambassadeur Meyer pour une réprimande au musée commémoratif de la Shoah de Yad Vashem, à Jérusalem. "Nous ne pardonnerons pas et nous n'oublierons pas : en mon nom et au nom de tous les citoyens d'Israël, dites au président Lula qu'il est persona non grata en Israël jusqu'à ce qu'il s'excuse et revienne sur ses déclarations", avait alors dit le chef de la diplomatie israélienne.