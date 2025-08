Le président de la Chambre des représentants des Etats-Unis en visite à Shiloh : un symbole fort du soutien américain à Israël

Articles recommandés -

La visite du président de la Chambre des représentants des États-Unis, Mike Johnson, mardi à Shiloh, a marqué un moment fort dans les relations entre Israël et les États-Unis. Accompagné d'une délégation de haut niveau, il s'est rendu dans l'ancienne capitale spirituelle d’Israël, un site chargé d’histoire et de symbolisme, situé dans la région de Binyamin.

Organisée en partenariat avec l’association US-Israel Education Association (USIEA) et le Conseil de Judée-Samarie, la délégation comprenait, entre autres, l’ancien gouverneur et ambassadeur Mike Huckabee, plusieurs membres du Congrès américain, ainsi que la gouverneure de l’Arkansas, Sarah Huckabee Sanders. Cette initiative a été rendue possible grâce à Heather Johnston, fondatrice et directrice de l’USIEA, engagée de longue date pour le renforcement des liens entre responsables américains et l'Israël biblique.

Sur les lieux mêmes où le Tabernacle a reposé pendant 369 ans, le président du Conseil régional de Binyamin, Israël Ganz, a accueilli les visiteurs avec émotion : "Monsieur le Président, vous venez de la capitale des États-Unis vers la première capitale d’Israël. Ces fragments de poterie sous nos pieds témoignent de notre passé. Grâce à votre présence, nous trouvons la force d’aller de l’avant."

Ganz a salué le soutien américain en période de crise : "Nous traversons des défis, mais nous restons forts grâce à vous. Nous prions pour vous, et pour le président Trump, le plus courageux que nous ayons connu."

Un moment particulièrement émouvant de la visite fut la rencontre imprévue entre la délégation et Ditza Or, mère d’Avinatan Or, un habitant de Shiloh actuellement retenu en otage à Gaza. Elle a pu partager son témoignage avec Mike Johnson et son épouse Kelly, les appelant à poursuivre les efforts pour la libération des otages israéliens.

La visite, guidée par Eliana Passentin, responsable des relations internationales pour le Conseil de Binyamin, a souligné le rôle central de Shiloh dans l’histoire du peuple juif. "Nous sommes un peuple biblique vivant sur une terre biblique, et pourtant notre lien est sans cesse remis en question", a-t-elle rappelé.

À la fin du parcours, chaque membre de la délégation a reçu en cadeau une Bible gravée à son nom en hébreu, un geste hautement symbolique d’une amitié enracinée dans l’histoire et la foi.