Le président du Somaliland s'était rendu en visite secrète en Israël il y a deux mois

Le ministère israélien des Affaires étrangères a autorisé la publication d'informations révélant que dans le cadre de contacts secrets intensifs menés depuis plusieurs mois entre Israël et le Somaliland, le président somalilandais Abdirahman Mohamed Abdullahi s'était rendu en visite secrète en Israël en octobre dernier. Il y avait rencontré le Premier ministre Benjamin Netanyahou, le ministre des Affaires étrangères Gideon Sa'ar, ainsi que le directeur du Mossad, David Barnea.

Le ministère des Affaires étrangères a également précisé que Gideon Sa'ar coordonnait depuis des mois des contacts secrets avec le Somaliland, au cours desquels il a rencontré à plusieurs reprises la délégation du président Abdullahi.

Samedi soir, le président de la Somalie a réagi à la reconnaissance israélienne de la souveraineté du Somaliland, déclarant que "l'acte hostile de Netanyahou de reconnaître une partie du nord de la Somalie viole le droit international".

Suite à cette annonce, la représentation somalienne à l'ONU a demandé la convocation du Conseil de sécurité pour une réunion d'urgence prévue lundi. L'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Danny Danon, a réagi à cette demande : "Israël agira avec responsabilité et discernement, et ne reculera pas face à des débats politiques tentant de remettre en question des décisions souveraines. Nous continuerons à coopérer avec tout acteur contribuant à la stabilité régionale."

Dimanche, un diplomate somalien s'est exprimé auprès de i24NEWS, estimant que la reconnaissance du Somaliland par Israël pourrait être perçue "par des acteurs comme l'Iran, les Houthis, Daech et la milice Al-Shabab comme une provocation ciblée, susceptible de les encourager à mener des actions dans la région".

Cette révélation met en lumière l'ampleur des préparatifs diplomatiques qui ont précédé l'annonce historique de vendredi dernier, faisant d'Israël le premier pays au monde à reconnaître officiellement l'indépendance du Somaliland, proclamée en 1991 mais jamais reconnue jusqu'à présent par la communauté internationale.