Le président équatorien, en visite officielle à Jérusalem, exprime son soutien sans équivoque à Israël

Le président de la république équatorienne, Daniel Noboa, est arrivé dimanche en Israël pour une visite diplomatique officielle. Il était accompagné d'une délégation dirigée par la ministre équatorienne des Affaires étrangères, María Gabriela Sommerfeld Rosero, et comprenant notamment les ministres de l'Intérieur et de la Défense ainsi que l'ambassadrice de l'Équateur en Israël.

https://x.com/i/web/status/1918961269404516366 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le président Noboa qui était présent pour inaugurer le nouveau centre d'innovation, de recherche et de développement de son pays à Jérusalem, a été reçu par le chef de l'Etat israélien, Isaac Herzog. Celui-ci l'a remercié pour sa solidarité et son soutien à Israël et pour son "appel clair et sans équivoque en faveur de la libération immédiate de tous les otages". Cette visite "symbolise les liens profonds qui unissent nos peuples, nos relations de longue date et le grand potentiel de notre coopération et de notre partenariat dans de nombreux domaines.", a également dit Isaac Herzog.

La délégation équatorienne a également visité le Mur des Lamentations, où elle été reçue par le rabbin des lieux, Shmuel Rabinowitz, qui a accompagné le président et lui a expliqué la signification profonde du site, en tant que centre spirituel, national et historique du peuple juif à travers les générations.

https://x.com/i/web/status/1918990381519081586 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Au cours de la visite, le président et le rabbin ont lu ensemble un psaume. Daniel Noboa a ensuite fait une prière silencieuse, pour le succès dans son rôle, pour la paix pour son peuple et pour le renforcement des liens entre l'Équateur et Israël, avant de placer un papier entre les pierres, comme le veut la tradition.

Au Mur, Daniel Noboa, qui portait le ruban jaune en solidarité avec les otages, a exprimé son soutien sans équivoque à Israël et au peuple juif, déclarant que son pays continuerait à soutenir Israël dans sa juste lutte contre le terrorisme, une lutte qu'il mène "lui-même dans son propre pays".